بالصور.. الفنانة داليا البحيري تحتفل بزفافها الثالث

احتفلت الفنانة المصرية داليا البحيري بزفافها للمرة الثالثة في حفل أقيم مساء السبت بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة حضره عدد محدود من أصدقائها الفنانين وبعض الأقارب.

ونشر مصفف الشعر الشهير أسامة درويش مجموعة من صور الزفاف على حسابه على موقع "الإنستغرام"، ورفضت داليا الإفصاح عن اسم العريس فيما ذكر أحد أصدقائها أنه رجل أعمال.

وقال إنها أعلنت عن الزفاف وموعده بعد موافقة ابنتها الوحيدة قسمت من زوجها رجل الأعمال الراحل فريد المرشدي حفيد الفنان فريد شوقي كما حصلت على موافقة أسرة زوجها الراحل الذي توفي في حادث سير.



وكانت داليا البحيري البالغة من العمر 46 عاماً قد تزوجت في البداية من سعيد جميل وهو رجل أعمال وأنجبت منه ابنتهما خديجة التي توفيت بعد ذلك، ثم انفصلا بهدوء ليتزوج هو بالفنانة راندا البحيري وتتزوج هي من رجل الأعمال فريد المرشدي والذي انفصلت عنه قبل وفاته بثلاث سنوات.

داليا البحيري عملت كعارضة أزياء ثم حصلت على لقب ملكة جمال مصر، واتجهت بعد ذلك للعمل الإعلامي حيث عملت مذيعة في الفضائية المصرية وبعدها اتجهت للتمثيل وتعمل به منذ العام 2000.