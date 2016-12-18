تامر حسني: نشرت صورتي القديمة حتى لا يتخلى شاب عن حلمه

في لقاء أجرته كاميرا صباح العربية مع الفنان المصري، تامر حسني، أكد فيه أن استقبال الجمهور له كان مميزاً، وأن هناك علاقة خاصة تجمعه بجمهوره منذ انطلاقته، وأن محبته جزء هام من نجاحه.

وفي حديثه عن الصورة التي أثارت جدلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي قال: إن الصورة بمثابة دافع لكل إنسان يود أن يحقق أحلامه، بإمكانه ذلك بالجهد والمثابرة على تحقيقها، وإن هناك المزيد من الصور الأكثر إثارة للجدل التي سيقوم بنشرها لاحقاً، كما أنه كان سعيداً بنشر بعض الفنانين صورهم في بداياتهم تضامناً معه.

وفيما يخصّ نشاطه الفني، صرّح تامر بأنه بصدد تصوير فيلم مع الفنانة نور والفنانة درة، بعنوان "تصبح على خير" من إخراج صديقه المخرج محمد سامي، وسيرى النور قريباً.

ويعود حسني إلى الموسم الرمضاني القادم بعمل درامي مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد انقطاع عدة أعوام عن تقديم أعمال في رمضان.