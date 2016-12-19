جوزيف عطية: كليب جديد لأغنية الراحل نصري شمس الدين

أطلق الفنان الشاب جوزيف عطية أغنية جديدة، بعنوان "روح" وصورها فيديو كليب وهي من كلمات إميل فهد وألحان جهاد حدشيتي وصورها مع المخرج بهاء خداج وهي باللهجة البيضاء، يتحدث فيها عطية عن حبيبته وتتضمن "مفاجأة".

وأكد عطية أنه بعد عرض فيديو كليب "روح" قد يدخل مجال التمثيل، لكنه ينتظر الدور المناسب والذي يليق به، لأنه يحب التمثيل كثيراً ويتمنى النجاح في هذا المجال.

ويضيف هناك العديد من الألبومات التي حققت نجاحاً ورواجاً كبيرين له، ومن بينها "موهوم"،"شو بتعمل بالناس" و"حب ومكتر" ومن الأغنيات التي شكلت له نقلة نوعية أغنيته الوطنية "الحق ما بموت"، "تعب الشوق" و"رايحين بيتنا".

ويفضل عطية الألبوم أكثر من الأغنيات المنفردة، لأنه يتضمن أنماطاً موسيقية متنوعة، لكن في النهاية لا غنى عن الأغنية المنفردة، كما أضاف.

وقال إنه سوف يصدر أغنية وطنية ثانية في وقت قريب، وهو يؤدي دائماً أغنيات لفنانين كبار في حفلاته، من بين هؤلاء وديع الصافي ونصري شمس الدين، فهو يطرب لأغنياتهما ولأغنيات ففيروز ووردة ولا مانع من تجديد أغنية لشمس الدين يوماً ما.

وأضاف عطية أنه يحضر لألبوم جديد، وقد جهز منه 6 أغنيات حتى الآن وسيتضمن اللهجتين اللبنانية والمصرية، وقد يسبق صدور هذا الألبوم إطلاق أغنية منفردة.

وقال إنه سيحيي عيد الميلاد في الأردن وفي لبنان وتحديداً في طرابلس، أما ليلة رأس السنة فسيُحييها في أوتيل الريجنسي بالاس في لبنان أيضاً.