أسيل عمران: هذا لقبي بين إخوتي

أكدت الفنانة السعودية الشابة أسيل عمران لكاميرا "العربية" في فقرة #علي_الطريق في برنامج "صباح العريبة"، أنها دوما تتعرض للمواقف الطريفة، وكان آخرها عندما تعرضت لحادث مروري اتضح أنه أحد المعجبين الذي كان يقوم بملاحقتها، ما أدى إلى حادث طفيف.

كما كان ردها على الشائعات التي تلاحقها فيما يخص طليقها، أنه لا يوجد مشروع عودة إليه، مضيفة أنها مؤخرا أي شخص تأخذ صورة معه تحوم حولنا الشائعات، ويرجح الجمهور دخولي معه في علاقة عاطفية، لكنه أمر غير صحيح، حيث "إنني أركز حاليا علي نشاطي الفني فقط ولا أفكر بالزواج".

فيما قالت أسيل مازحة "لقبي المتداول بين إخواني وإخوتي (أبو حميد)، كونهم ينظرون لي كأنني أحد الإخوان الذكور، وذلك لأنني بطبيعتي عفوية ومجنونة في بعض الأمور".

وأعربت عن سعادتها بمشاركتها في أغنية "ريد وان"، مؤكدة أنها تجربة رائعة.