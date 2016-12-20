فاطمة الصفي: التلفزيون لم يأخذني من المسرح!

شددت النجمة الكويتية فاطمة الصفي في تصريح خاص على أن التلفزيون بكثرة أعماله لم يأخذها من المسرح الذي تعتبره بيتها الأول.

وقالت: "أنا حريصة كل الحرص على تقديم عمل أو عملين مسرحيين في كل عام رغم ازدحام الأعمال التلفزيونية. وأستطيع التأكيد على أن التلفزيون لم يصرفني عن عشقي وبيتي الفني الأول ألا وهو المسرح".

وتابعت: "خلال هذا العام قدمت عملا مسرحيا خاصا بمسرح الطفل تحت عنوان "زين الادغال" والتي حصدت إقبالا كبير بالذات من قبل جمهور مسرح الطفل، والمسرحية من تأليف الكاتبة هبة مشاري حماده وإخراج سمير عبود وبطولة بشار الشطي وحمد اشكناني وعلي كاكولي ومروة بن صغير".

وأضافت: "ومنذ أيام جاءت مشاركتي في مسرحية "العائلة الحزينة" مع فرفة مسرح الخليج العربي ضمن عروض مهرجان الكويت المسرحي الذى تتواصل عروضه هذه الأيام وتتنافس 7 عروض على جوائزه التي ستعلن يوم غد الأربعاء".

وحول توقعاتها بالفوز بإحدى جوائز المهرجان قالت الصفي: "الفوز الحقيقي بالنسبة لي هو التواصل مع المسرح وجمهوره، وأيضا ردود الأفعال الإيجابية التي حصدها العمل من قبل الجمهور والنقاد وضيوف المهرجان الذين يمثلون صفوة أهل المسرح في العالم العربي، والمشاركة بحد ذاتها هي الجائزة".

واختتمت حديثها: "يظل الحنين إلى المسرح هو شاغلي رغم ازدحام المواعيد بأعمال الدراما التلفزيونية. وأصور هذه الأيام مسلسل "ذكريات لا تموت" مع صمود وبثينة الرئيسي ومرام، والمسلسل من تأليف انفال الدويسان وإخراج منير الزعبي".