الصحيح: قصيدتي بيوم اللغة العربية دعوة للسلام

كلُّ الكلام مُمَوَّهٌ بدُخانِهِ

إلا كلامُ الحب دون دُخانِ

الحب صوَّفني فصرتُ أذوقُهُ

وأقبُّل الأحزانَ بالألحانِ

بهذه الأبيات شارك الشاعر جاسم الصحيح في اليوم العالمي للغة العربية بحفل اليونسكو الذي نظمته لجنة الثقافة العربية بين 14-16 ديسمبر 2016م في باريس.

وقال الصحيح لـ"العربية.نت": "دعيت من قبل المندوبية السعودية ممثلة بالدكتور زياد إدريس وكان هناك أكثر من 50 شخصية من الوطن العربي تمت دعوتهم من قبل اللجنة لحضور الحفل، بحضور رئيسة اليونسكو البلغارية بوفوكا. فاخترت قصيدة تهتم بالسلام العالمي والحب بين الناس وتنتقد الحروب المنتشرة في أنحاء العالم والإرهاب. وشاركت بها في الاحتفالية ولاقت صدى جميلاً بين الحضور الذي عبر عن إعجابه بها بعد الفعالية وخاصة رئيسة اليونسكو بوفوكا البلغارية، التي قالت لي إنها أحست بها وتفاعلت مع كلماتها ومعانيها." وأضاف: "بقينا هناك لمدة يومين بفعاليات مستمرة.

وقال: "إن الاحتفال بيوم اللغة العربية مهم جداً خصوصاً للمملكة لأن منها انطلقت اللغة ومنها بدأت، فعلينا عبء كبير للاحتفال بالمناسبة وعلينا مسؤولية إنسانية أولا وقومية ثانياً، فعلينا أن نعمل للحفاظ على لغتنا العربية وخاصة أنها أصبحت مسجلة عالميا بيوم محدد في اليونسكو بتاريخ 18. وبلا شك أن الاحتفال بهذه المناسبة والمشاركة في فعالياتها مهم جداً من أجل الحفاظ على عنصر جوهري من عناصر تكوين هويتنا العربية، ومحاولة تكريسها في الحاضر والمستقبل كي لا تصحو الأجيال القادمة على هوية مبتورة أو مشتتة أو مفصولة عن هوية الآباء والأجداد."

وحول أمسياته الشعرية، ذكر الصحيح أنه سيبدأ خلال الأيام القادمة بجولة بأميركا لإحياء عدد من الأمسيات الشعرية للطلبة المبتعثين وذلك بدعوة من الملحقية السعودية بمخيم المبتعثين.