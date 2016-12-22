فوز فاطمة الصفي والعائلة الحزينة بمهرجان الكويت المسرحي

فازت النجمة الكويتية، فاطمة الصفي، بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الكويت المسرحي، فيما فازت مسرحيتها "العائلة الحزينة" لفرقة مسرح الخليج العربي بجائزة أفضل عرض مسرحي في اختتام أعمال الدورة السابعة عشرة لمهرجان الكويت المسرحي.

وقال رئيس لجنة التحكيم عن المهرجان الدكتور محمد مبارك بلال في كلمة خلال حفل الختام إن اللجنة برئاسته وعضوية الدكتور سيد علي وحسن رجب وكلثوم عبيد وعبيدو باشا لاحظت خلال المهرجان ظاهرة تداخل الكتابة بالإخراج بغلبة عدد العروض، التي تعكس هذا التوجه كما غلب عليها أيضا أسلوبا الاقتباس والإعداد.

فازت مسرحية "العائلة الحزينة" لفرقة المسرح العربي بالجائزة الكبرى كأفضل عرض متكامل، كما كان للفريق النصيب الأكبر في عدد الجوائز، حيث حصد ست جوائز من أصل 13 جائزة.

ونال الفنان بدر سالمين جائزة أفضل مؤثرات صوتية في تلك المسرحية، في حين نالت الفنانة فاطمة الصفي جائزة أفضل ممثلة دور أول في تلك المسرحية.

كما حصلت الفنانة سارة رشاد على جائزة أفضل ممثلة في دور ثان في مسرحية العائلة الحزينة وحصل على جائزة أفضل ممثل دور ثان الفنان خالد المظفر عن أدائه في المسرحية نفسها.

ونال جائزة أفضل مخرج مسرحي المخرج عبدالعزيز صفر عن مسرحية العائلة الحزينة أيضا وتحمل هذه الجائزة اسم الفنان المرحوم منصور المنصور التي قدمها الفنان حسين المنصور للفائز.

وقد حصل فريق مسرحية "من قال ماذا؟" لفرقة المسرح الكويتي على جوائز عدة، فقد نال الفنان فيصل العبيد جائزتي أفضل إضاءة وأفضل ديكور مسرحي عن هذه المسرحية.

كما نال الفنان سامي بلال جائزة أفضل مؤلف مسرحي عن المسرحية ذاتها أيضا في حين حصل على جائزة (الراحل كنعان حمد)، وهي جائزة أفضل ممثل دور أول الفنان علي الحسيني عن أدائه في المسرحية نفسها وقدمها له الفنان القدير عبدالمجيد قاسم.

وفازت بجائزة أفضل ممثلة واعدة الفنانة نورا محمد وجائزة أفضل ممثل واعد للفنان مشاري المجيبل عن أدائهما في مسرحية (نحلم) لفرقة المسرح العربي وذهبت جائزة أفضل أزياء للفنان فهد المذن عن مسرحية (مواطن) لفرقة مسرح الشباب.

وفي تصريح خاص بـ "العربية.نت" عبرت الفنانة فاطمة الصفي عن سعادتها بأن عودتها المتجددة للمسرح تكللت بالفوز بجائزة أفضل ممثلة، مؤكداً أنها ستظل ابنه وفية للمسرح الذى درسته وتربيت بين أحضانه حتى رغم نجومية الدراما التلفزيونية وأكدت أنها ستعود مجددا للمسرح مع ذات الفريق .