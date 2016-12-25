مغني الجاز العالمي أل جارو لـ"العربية": نمر بأوقات صعبة

قال مغني الجاز الأميركي، أل جارو، لقناة "العربية" على هامش مهرجان الجاز في مونتي كارلو في دورته الـ11، "إننا نمر بأوقات صعبة، ولابد من تعلم الدرس وفتح قلوبنا، فكلنا متساوون ونعيش معاً في كنف السلام والانسجام".

وأوضح أل جارو أنه قدم إلى مهرجان الجاز في مونتي كارلو لتقديم أغنية عن السلام.

الفنان المنحدر من مدينة Milwaukee بولاية Wisconsinحصل على جائزة غرامي العالمية سبع مرات، وقدم أغنية خاصة للسلام عن حلب وباقي المناطق المنكوبة في العالم.

وأكد أل جارو أن الفرح والحزن في أغنياته هما ترجمة لما نحن وكيف نعيش، وقال "هناك أشياء في الحياة تجعلنا سعداء، وأخرى تجعلنا نشعر بالحزن، التحدي هو أن ندرك أنه لا بد من تجاوز الحزن والبحث عن الفرح والسعادة في كل لحظة من حياتنا، عندها سنكون بخير في الأوقات الحزينة".

وعلى الرغم من بلوغه الـ76 من العمر، فقد أكد أن لديه عملاً جديداً يقوم بتسجيله مع الفنان "جو تورانو".