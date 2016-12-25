11 سعودياً وكويتي واحد يتنافسون على لقب "شاعر العرب"

وصل 11 شاعراً سعودياً، بالإضافة لشاعر من الكويت إلى التصفيات النهائية على جائزة "شاعر العرب"، التي يتوقع أن تعلن في غضون الأيام القليلة المقبلة، والتي شارك بها العشرات من الشعراء من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي.

وقد شهدت الحلقة الأخيرة سجالاً شعرياً، امتد لساعتين في سهرة أمس الأول على مسرح عبدالحسين عبدالرضا بالكويت.

يذكر أن الحلقة الأخيرة شهدت منافسة كبيرة بين 12 شاعراً لقصيدة الأمير، بعد أداء القسم بأن قصيدة المجاراة من نتاجهم الفكري والعاطفي وليس لأحد علاقة بها.

وتبارى الشعراء الاثنا عشر، وهم: حصيّن اليامي من الكويت، وعكاش الذيابي، ومحمد سعد الهجلة، ومنصور بن سحلي الحربي، ومشعل الشويّب، وعبدالله الضويحي العنزي، وعبدالله السمين الحربي، ومحمد عايض العزيزي، وراجح نايف العتيبي، وشباب البقمي، وسعود بخيت الشطيطي، وفيصل حامد السواط من السعودية، في حلقة المجاراة في سجال شعري راقٍ لاقى استحسان الحضور، وشنف آذان الجمهور خلف الشاشات من مختلف بقاع الوطن العربي المهتمين بالشعر والأدب.