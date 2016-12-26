المختارون..فيلم إماراتي هوليوودي يبحث الحياة بعد الدمار

يترقب جمهور وعشاق السينما في الإمارات فيلم المختارون للمخرج الشاب علي مصطفى الذي شارك في بطولته الفنان سامر المصري من سوريا والفنانة راكين سعد من الأردن والفنان حبيب غلوم من الإمارات وآخرون.

أكد مصطفى أن العمل سيشكل نقلة نوعية للأفلام الإماراتية والعربية على حد سواء كونه استعان بمنتجين من هوليوود لإنتاجه، كما وصفه بالعمل الفريد من نوعه على حد تعبيره.

وتدور أحداث المختارون في المستقبل القريب تحديدا عام 2033 في عالمنا العربي، حين تحاول مجموعة من الناجين من حرب مدمرة البحث عن مصادر جديدة للمياه والتأقلم مع الوضع الجديد.

من المقرر طرح العمل قريبا في دور العرض الإماراتية حيث أكد منتجوه أنه سيعرض بداية العام القادم، آملين أن يحقق نجاحا جماهيريا كبيرا بسبب تقنية الغرافيك المتميزة التي استخدمت في إنتاجه.