جدة على موعد مع حفل محمد عبده خلال أسبوعين

دخل فنان العرب محمد عبده الاستعدادات النهائية لإحياء حفل في مدينة جدة بعد نحو أسبوعين من الآن، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط التنظيمية التي كانت سبباً في تأجيل الحفل سابقاً.

وكانت "روتانا" للصوتيات قد أعلنت في شهر سبتمبر الماضي، إقامة الحفل في جدة بتاريخ 24 سبتمبر، لكن تم تأجيله لأسباب إجرائية خاصة بعملية التنظيم.

يذكر أن محمد عبده كان قد أحيى حفلاً كبيراً في مدينة الطائف في شهر أغسطس الماضي خلال فعاليات مهرجان سوق عكاظ.

ومن المنتظر أن يشهد حفله المرتقب في مدينة جدة إطلاق مجموعة من أغنياته الجديدة إلى جانب أعماله المشهورة التي طرزت مسيرته الغنائية العامرة بالإنجازات الفنية التي تكللت بالتعاون مع عدد بارز من أهم نجوم الأغنية على صعيد الكلمة واللحن.