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سوني ميوزيك تعتذر عن خبر وفاة بريتني سبيرز

المصدر: نيويورك - رويترز
بريتني سبيرز
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أعلنت شركة سوني ميوزيك إنترتينمنت أن حسابها على موقع "تويتر" اخترق الاثنين، ونشرت فيه أخبار كاذبة بأن مغنية البوب الشهيرة بريتني سبيرز قد توفيت.

وقالت الشركة التابعة لسوني كورب في بيان مقتضب إنها نجحت في "إصلاح" الوضع. وأضافت: "نعتذر لبريتني سبيرز وجمهورها عن أي ارتباك."

وأكد آدم ليبر، مدير أعمال سبيرز، في تصريح لشبكة "سي.أن.أن" الإخبارية الأميركية أن النجمة العالمية، البالغة من العمر 35 عاماً، والفائزة بجائزة غرامي، "بخير وعلى ما يرام".

وحُذفت التغريدات الكاذبة من حساب سوني بعد فترة وجيزة. وأفادت مجلة "بيلبورد" أن جماعة "أورماين"، التي تمارس أنشطة تسلل إلكتروني، أكدت مسؤوليتها عن اختراق الحساب.

كلمات دالّة

#بريتني سبيرز, #سوني ميوزيك, #جائزة غرامي, #أورماين

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