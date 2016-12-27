كيف ردّ تامر حسني جميل مصطفى قمر؟

توثيق الأحداث التي يمر بها النجوم بات أمراً سهلاً جداً في عصر السوشيال ميديا، فدقائق قليلة تكفي لتسجيل أهم اللحظات، وأصعبها والاحتفاظ بها لسنوات طويلة.

تامر حسني عاش لحظة استرجع معها ذكرياته، فقرر أن يوثقها من خلال حساباته الرسمية على السوشيال ميديا، بعدما قام بنشر مقطع فيديو يجمعه بـ"تيام" نجل المطرب مصطفى قمر، وهما يغنيان معا أغنية "الليلة دوب" التي قدمها مصطفى قمر قبل سنوات، وحققت نجاحاً كبيراً.

وتحدث تامر حسني عن هذا الفيديو، مؤكدا أنه عزيز جدا على قلبه، خاصة أن "وقفة الإعجاب" التي كان يقفها تيام مصطفى قمر معه، كان هو نفسه يقفها مع والده المطرب مصطفى قمر، وكان وقتها يتمنى تامر حسني أن يصل إلى شهرة مصطفى قمر ونجاحه.

وتمنى تامر حسني التوفيق لتيام مصطفى قمر، وأن يصل إلى النجاح الذي ينشده هو وكل الشباب في كافة المجالات المختلفة.

نجاة حمادة هلال من حادث

ومن لحظة سعيدة عاشها تامر حسني، إلى لحظة قاسية مرّ بها حمادة هلال، الذي كتبت له السلامة من حادث سيارة على طريق مصر-إسماعيلية الصحراوي، ما تسبب في إصابة هلال ببعض الكدمات وتحطم سيارته من الخلف.

وأمام قلق الجمهور على نجمه المفضل، قرر حمادة هلال أن يبعث برسالة صوتية نشرتها قناته الرسمية على "يوتيوب" أكد فيها لجمهوره أنه بخير وفي صحة جيدة، قائلاً "ربنا سترها عليا". كما استغل رسالته هذه للجمهور في المقطع الصوتي من أجل تهنئتهم بالعام الجديد.

وأوضح هلال أنه ودع العام بهذا الحادث، لكنه "يعلم أن الله حماه بهذا الحادث من أمر أكبر".

هاني شاكر وعائلته على الثلج

وبعد أيام قليلة من احتفال هاني شاكر بعيد ميلاده، قرر أن يصطحب عائلته إلى لبنان من أجل قضاء إجازة قصيرة، فوثّق لحظاتها.

وكشف هاني شاكر عن تواجده في لبنان برفقة عائلته وحفيديه، حيث نشر مجموعة صور عبر حساباته الرسمية وهو على الثلج بصحبة حفيدته "لولو".

وكان هاني شاكر قد التقى الفنان حسين فهمي صدفة في المطار قبيل توجهه إلى لبنان، وحرص على التقاط صورة معه بصحبة حفيديه معلقاً عليها بكونها "أحلى مفاجأة".