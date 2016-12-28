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بالصور.. نجوم الكويت يزدحمون في حفل زفاف التركماني

المصدر: الكويت - العربية.نت
العريس الفنان عبدالله التركماني
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ازدحمت صالة أفراح منطقة مشرف بالكويت بأكبر عدد من أجيال الوسط الفني ونجومه، بمناسبة حفل زفاف الممثل والمخرج عبدالله التركماني على الإعلامية حبيبة العبدالله.

ومن أبرز الحضور كان هناك النجم القدير عبدالحسين عبدالرضا والفنانون داوود حسين وعبدالعزيز المسلم وأحمد ايراج، وكم كبير من الشخصيات الفنية والإعلامية.

وكان التركماني قبيل حفل الزفاف قد فاز بجائزة أفضل عرض وأفضل مخرج عن مسرحية "العطسة" ضمن عروض مهرجان مسرح الشباب. هذا وقد غادر إلى العاصمة البريطانية لقضاء جانب من شهر العسل على أن يلتحق بفريق مسرحية "القلعة" التي ستمثل الكويت في مهرجان المسرح العربي الذي سيقام في منتصف يناير في الجزائر.

النجم القدير عبدالحسين عبدالرضا مهنئا النجم القدير عبدالحسين عبدالرضا مهنئا
سيلفي لاحمد ايراج مع العريس سيلفي لاحمد ايراج مع العريس
الفنان داوود حسين الفنان داوود حسين
الفنان عبدالعزيز المسلم الفنان عبدالعزيز المسلم
العريس مع الشيخ الشاعر دعيج الخليفة الصباح العريس مع الشيخ الشاعر دعيج الخليفة الصباح

كلمات دالّة

#الكويت, #زواج عبدالله التركماني, #الإعلامية حبيبة العبدالله

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