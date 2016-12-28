بالصور.. نجوم الكويت يزدحمون في حفل زفاف التركماني

ازدحمت صالة أفراح منطقة مشرف بالكويت بأكبر عدد من أجيال الوسط الفني ونجومه، بمناسبة حفل زفاف الممثل والمخرج عبدالله التركماني على الإعلامية حبيبة العبدالله.

ومن أبرز الحضور كان هناك النجم القدير عبدالحسين عبدالرضا والفنانون داوود حسين وعبدالعزيز المسلم وأحمد ايراج، وكم كبير من الشخصيات الفنية والإعلامية.

وكان التركماني قبيل حفل الزفاف قد فاز بجائزة أفضل عرض وأفضل مخرج عن مسرحية "العطسة" ضمن عروض مهرجان مسرح الشباب. هذا وقد غادر إلى العاصمة البريطانية لقضاء جانب من شهر العسل على أن يلتحق بفريق مسرحية "القلعة" التي ستمثل الكويت في مهرجان المسرح العربي الذي سيقام في منتصف يناير في الجزائر.