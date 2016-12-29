"وهج الشفق".. أول مسلسل سوداني يقتحم الشاشة السعودية

من المقرر أن تعرض القناة الثقافية السعودية المسلسل السوداني "وهج الشفق" بداية من يوم غد الجمعة، في بادرة عدها البعض انفتاحاً جديداً على الفن والثقافات في البلدان العربية، وخطوة هي الأولى من نوعها في التعاون الإعلامي المرئي بين السعودية والسودان، المسلسل تم إنتاجه في العام 2002 وهو من بطولة موسى الأمير، وصالح عبدالقادر، وفاطمة أحمد، وسحر إبراهيم وعبدالرحمن الشبلي، والسيناريو والقصة والإخراج للفاتح البدوي، وهو في إطار اجتماعي لا يخلو من المفارقات الكوميدية وخفة الظل.

عن "وهج الشفق" الذي يعتبر أول عمل درامي سوداني يعرض على شاشة التلفزيون السعودي منذ انطلاق بثه الرسمي في عام 1965 تحدث مدير القناة الثقافية المكلف عبدالعزيز العيد، الذي قال: "لدينا رؤية مشتركة في الانفتاح على عمقنا العربي وهذه الخطوة يعقبها اتفاقات قادمة، وسنحاول أن نقرب في البعد الثقافي ما بين اللهجات العربية، وهدفنا الحصول على المتابعة وليس بث معتاد المحتوى اليومي والمكرر، وسنتخذ خطوات مهمة في هذا المسار".

وأضاف العيد: "اللهجة ليست عائقاً بيننا وبين الأخوة في السودان، وهناك بعض الآراء التي وصلتني وهي محل اهتمامنا واحترامنا".

وأوضح أن المسلسل السوداني "وهج الشفق" يتم اختيار وقت الذروة في القناة الـ(11) مساء موعداً لعرضه و12 ظهراً موعداً للإعادة لمدة شهر كامل باستثناء يوم الجمعة، وقال: "نحن مبتهجون أنا وزملائي في القناة بهذه الخطوة ونراهن على الوعي والشعور القومي العربي، ونعتقد جازمين أننا سننجح، لأن هناك شعور محبة وودا عميقا متبادلا بيننا وبين الأخوة السودانيين سواء الذين يعيشون بيننا هنا أو الذين هناك في بلدهم".

الرهان 50 ألف مشاهد

وشدد على أن المسلسل لو استطاع جذب 50 ألف مشاهد فإن ذلك سيكون نجاحاً له، في الوقت الذي يقترب فيه عدد السودانيين في المملكة من حاجز الـ(800) ألف يشكلون بهذا الرقم أكبر جالية سودانية في العالم.

وبين العيد الذي يعد كبيراً للمذيعين وأحد المخضرمين في التلفزيون السعودي أن الفضاء العربي لا يوجد فيه سوى 3 قنوات تحمل المسمى الثقافي وهي النيل الثقافية وهي الأطول عمراً على حد وصفه والثقافية السعودية وقناة عمان الثقافية وتابع: "هذا يعني أن المجال رحب لنا لتحقيق أهدافنا التي أنشئت القناة من أجلها وأحد أهدافها التقريب بين الشعوب العربية، والفن والدراما ركنان في ذلك، وهناك شعور وود فطري بيننا وبين الأشقاء السودانيين".

ونفى في الوقت نفسه أن يكون لضعف ميزانية القناة دور في طرق أبواب هذه التعاونات، وقال:" ليس صحيحاً ذلك، هذا الأمر متفق عليه من قبل، وكل من قال نحترم له رأيه لا نكترث بالآراء ونحترمها طالما لم تصل إلى السباب والشتائم، ومن حق الناس أن تقول رأيها ونؤمن بالرأي والرأي الآخر سواء في موقع القناة أو موقعي ونحترم الجميع".

لماذا هذا الاختيار؟

وعن سبب اختيار هذا المسلسل بعينه رغم أنه أنتج في العام 2002، قال إن هذا أول تعاون بيننا وبين التلفزيون السوداني، ونرحب به وهم رشحوه ويرون أنه جدير بتمثيل السودان، مرحباً في الوقت نفسه بأي تواصل عربي من شأنه أن يرفع المحتوى الثقافي للقنوات العربية.

وفي ختام حديثه أشاد العيد بالجهود المبذولة من قبل رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع الدكتور عبدالملك الشلهوب ومستشار رئيس الهيئة سعد الجريس لتواصلهم مع الهيئات الشقيقة في الدول العربية، من خلال اتحاد إذاعات الدول العربية والتنسيق في عدد من الجوانب التي تختص بالإعلام المرئي والمسموع.