لطيفة تردُ على خبر علاقتها بكاظم الساهر

أكدت الفنانة لطيفة التونسية أن علاقة صداقة تربطها بالفنان العراقي كاظم الساهر، هو وأفراد عائلته. وفي حوار مع "العربية" علقت لطيفة على الأنباء التي تتحدث عن زواجها بالفنان العراقي، قائلة "لم يزوجوني فقط بكاظم، بل بأناس كثر، زياد الرحباني، راغب علامة.. وأي شخص تعاملت معه يقولون إنني تزوجته!".

وحول توقف "الثنائيات الفنية" بينها وبين الساهر، أوضحت الفنانة لطيفة أنها "عملت ثنائيات كثيرة، مع عمار الشريعي وصلاح الشرنوبي، وعبد الوهاب محمد، وزياد الرحباني"، مضيفة "أنا أُنوعُ وأعملُ عدة ثنائيات، ولن أجلس طول عمري أغني لواحد منهم فقط". موضحة أنها كانت تتمنى لو استضافت كاظم الساهر في برنامجها "يلا نغني"، لكن ذلك لم يتم لأسباب فنية لا شخصية.

إلا أنها أقرت في الحوار مع الزميلة مهيرة عبد العزيز أنها لم تقابل الساهر منذ فترة زمنية "حتى بالصدفة"، مرجعة ذلك لتغييره مقر إقامته ورحيله عن القاهرة، نافية في ذات الوقت وجود أي تعاون بينهما في الوقت الحالي أو الفترة المقبلة.

من جهة أخرى كشفت لطيفة عن مشروع عمل جديد مع الفنان اللبناني زياد الرحباني، واصفة إياه بـ"المفاجأة الكبيرة".