هذه أكثر 6 أغانٍ عربية مشاهدة في 2016

شهد العام 2016 مزيداً من انفتاح الأغنية العربية على الألوان الموسيقية في العالم، وهو عام شبابي بامتياز، حيث سيطرت الأصوات الشابة على المشهد الغنائي في الوطن العربي، وهذه الأصوات تنحى بعيداً بالأغنية عن شكلها الكلاسيكي من حيث الكلمات واللحن والتوزيع الموسيقي أو حتى المدة الزمنية، حيث لم يصل معدل 6 أعمال غنائية إلى 4 دقائق للأغنية الواحدة، وقدم هؤلاء الفنانون "ستايل" جديدا ومتميزا من حيث اللحن والكلمة. "العربية.نت" رصدت أكثر الأغاني العربية مشاهدة على يوتيوب في عام 2016 في التقرير التالي.

ماشي ساهل

احتل الفنان المغربي سعد المجرد المركز الأول بأغنية "ماشي ساهل" من كلمات سمير المجاري، وألحان وتوزيع محمد الشرابي وطرحت في 8 يوليو، وحققت أكثر من 99 مليون مشاهدة، مدة الأغنية 3.39 دقيقة بمعدل زيارات شهري يفوق 16 مليونا. المجرد من أكثر الفنانين العرب مشاهدة في يوتيوب، وتحقيقاً للأرقام العالية، ومن أشهر أغنياته "إنت معلم".

الجريني وشاروخان

حل الفنان المغربي عبدالفتاح الجريني في المركز الثاني في النسخة العربية لأغنية الفيلم الهندي " fan" لنجم بوليود "شاروخان" والتي حملت نسختها العربية اسم "جابرا"، وكانت مدتها 3:13 حصدت 79.2 مليون متابع. الأغنية طرحت في 18 مارس الماضي، وهي من كلمات جلال الحمداوي، وكانت خطوة جريئة من الفنان الشاب الذي عرفه الجمهور لأول مرة عبر برنامج ألبوم الذي عرض على شاشة الـ"إم بي سي" عام 2007 وهو محب للسينما الهندية.

"حبك تسونامي"

في المرتبة الثالثة في قائمة الأكثر مشاهدة للأغاني العربية جاء الفنان المغربي أحمد شوقي في أغنية "حبك تسونامي" التي حصدت أكثر من 68 مليون مشاهدة. الأغنية طرحت 27 فبراير، ومدتها الزمنية 4.36 دقيقة. الأغنية من كلمات سمير المجاري، وتم تصويرها في مراكش.

مافي أحد

الملحن والفنان الكويتي الشاب حمد القطان حقق نجاحاً كبيراً في العام 2016، حيث استطاع تقديم أغنيتين نالتا نسب مشاهد عالية، وهي "لو علي" التي حققت 14 مليون مشاهدة في شهر ونصف، وأغنية "مافي أحد" التي حلت في المرتبة الرابعة عربياً بأكثر من 61 مليون متابع على يوتيوب، الأغنية طرحت في 6 يناير، ومدتها الزمنية 3.48 دقيقة.

"آخ قلبي"

العام 2016 عام ذهبي للفنان ماجد المهندس الذي قدم تعاونات كبيرة في أغاني "السنقل"، واستطاع أن يعطيها بعداً جديداً ويجعلها أكثر تأثيراً ووصولاً إلى الجمهور المهندس أيضاً حققت أغنياته أرقاماً هي الأعلى بين فناني الخليج، حيث حققت "تناديك" أكثر من 40 مليون زيارة، وأغنية "آخ قلبي" التي حلت خامساً ضمن أكثر الأغاني العربية مشاهدة من كلمات قصي عيسى، وألحان علي صابر طرحت في 25 يوليو، ومدتها الزمنية 5.01 دقيقة.

مال الزين

في المرتبة السادسة جاءت أغنية "مال الزين" دويتو للشقيقين المغربيين عمر ورجاء بلمير، وهي من كلمات الشاعرة "رمش" وألحان حيدر جيتارا، ونالت 50.5 مليون مشاهدة، ومدتها 3.44 دقيقة. عمر ورجاء حققا نجاحا وشهرة سريعة خارج المغرب، ويقدمان الأغنية الشبابية المتطورة.