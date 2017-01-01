أين قضي نجوم الكويت احتفالية رأس السنة الميلادية؟!

أكد عدد بارز من نجوم جيل الشباب في الحركة الفنية في دولة الكويت، ودول مجلس التعاون الخليجي أنهم رغم ازدحام الارتباطات الفنية فإن احتفالية رأس السنة الميلادية مرت على الكثير منهم وهم على رأس أعمالهم الفنية.

تقول الفنانة الشابة شجون إن المخرج عيسى ذياب أصر على استمرار تصوير مسلسل "سامحني خطيت" بلا توقف وذلك من أجل تنفيذ الالتزام بإنجاز العمل حسب الجدول الزمني. ولهذا بقينا في موقع تصوير العمل في منطقة "أبوفطيرة" حتى منتصف الليل تقريبا وكان علينا العودة في التاسعة لتصوير مشاهد النهار بوقت مبكر. وكان في اللوكيشن عدد من الزملاء الفنانين ومنهم ريم أرحمة وعبد الله بو شهري والمخرج عيسى ذياب.

بدورها قالت الفنانة فاطمة الصفي: إنها كانت وقت رأس السنة في موقع تصوير مسلسل "ذاكرة لا تموت" مع كبير عدد من الزملاء والزميلات انتهت على وجبة " بيتزا.

من جانبه قال النجم الكوميدي طارق العلي إنه قبيل نهاية العام بدقائق كان علي أن أتحرك إلى المطار لاستقبال النجم الإماراتي عبد الله زيد، الذى وصل لمشاركتي بطولة عملي السينمائي الجديد، حيث لا توجد إجازة وسيكون أمامنا عمل متواصل لمدة 6 أسابيع.

بدوره قال النجم الكبير محمد المنصور إنه قضى احتفال نهاية العام على خشبة المسرح في الدوحة، حيث يقدم مسرحية "عرب تويت" وهو عمل سياسي كوميدي ناقد بمشاركة مني شداد وعبدالناصر الزاير وإخراج الفنان القطري فالح فايز.