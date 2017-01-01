عودة نجاة إلى الغناء.. وهذه هي التفاصيل

بعد غياب استمر أكثر من 15 عاماً، وشائعات بين الحين والآخر عن عودة نجاة مرة أخرى إلى الغناء، كشف الستار عن العودة الحقيقية وتفاصيلها.

وذلك بعد أن عرض البرومو الخاص بالأغنية التي ستعود من خلالها، وتحمل اسم "كل الكلام" التي كتب كلماتها الراحل عبد الرحمن الأبنودي، ومن ألحان الموسيقار طلال، فيما تولى يحيى الموجي توزيع الأغنية.

ثلاث كلمات قالتها نجاة في البرومو الخاص بكليب الأغنية، حيث ظهرت وهي تقول "كل الكلام قولناه" تمهيداً لطرح الأغنية الجديدة التي تعود بها، والتي استغرق تنفيذها عاماً كاملاً بين ثلاث دول مختلفة هي مصر وفرنسا واليونان.

وبحسب بيان صادر عن فريق تنفيذ الأغنية فإن نجاة استمعت إلى ثلاثة ألحان للموسيقار طلال، واختارت من بينها لحن أغنية "كل الكلام" وقررت أن تعود من خلالها، وبعدها تولى الموزع يحيى الموجي اختيار الآلات التي ستستخدم، وتم استقدام عازفين من تركيا للمشاركة في بعض مقاطع الأغنية.

ومن جانبها أكدت الإعلامية المصرية نهال كمال زوجة الراحل عبد الرحمن الأبنودي في تصريحات لـ"العربية.نت" أنها تلقت اتصالا من نجاة تخبرها فيه باختيارها لأغنية "كل الكلام" من أجل العودة بها، وهو ما تسبب في سعادتها.

وأوضحت نهال كمال أنها التقت بنجاة في منزلها، وأعربت عن سعادتها، خاصة أن الأغنية من كلمات زوجها الراحل، كما أنها ستشهد عودة نجاة إلى الغناء مرة أخرى، مشيرة إلى أن أغنية الأبنودي ستكون في يد أمينة وتتعاون نجاة مع الأبنودي مرة أخرى، بعدما كان آخر تعاون في أغنية "عيون القلب" التي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها.

الأغنية تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب وتولى إخراجها هاني لاشين، وظهر في البرومو الخاص بها البحر والطيور، فيما تواجدت نجاة التي تتعاون للمرة الأولى مع الموسيقار طلال، لثوان معدودة وهي تغني "كل الكلام قولناه"، ما يوحي بأنها لن يكون لها ظهور كبير في الفيديو كليب.

قيثارة الغناء العربي نجاة لاحقها الكثير من الشائعات خلال الفترات الماضية حول عودتها، وما قيل عن ارتدائها النقاب أثناء تنقلاتها لتسجيل الأغنية التي ستعود من خلالها، كما ارتبط اسمها بأكثر من عمل من أجل العودة للغناء مرة أخرى.

وقبل 3 سنوات ظهرت أغنية جديدة لنجاة تحمل اسم "من سماكي" التي كتبها الراحل عبد الرحمن الأبنودي، ولكن وقتها كشف الأبنودي أن الأغنية تم تسجيلها قبل سنوات، وقررت نجاة ألا تطرحها وتحتفظ بها، إلا أنه هو والموسيقار سامي الحفناوي من قاما بطرحها من دون علم نجاة، خاصة أنها أغنية وطنية.