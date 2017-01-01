مسرحيتان كويتية وسعودية بمهرجان المسرح العربي بالجزائر

مسرحية كويتية وأخرى سعودية ستمثلان الحركة المسرحية في دول مجلس التعاون الخليجي في مهرجان المسرح العربي في دورته التاسعة، التي تستضيفها الجمهورية الجزائرية في الفترة من 10-20 يناير الجاري وتنظمها الهيئة العربية للمسرح.

وسيكون على العرض الكويتي "القلعة" مواجهة 7 عروض مسرحية من أنحاء العالم العربي من بينها مصر وتونس والجزائر والمغرب والعراق والأردن.

يذكر أن مسرحية "القلعة" تأليف الكاتب العراقي عبد الأمير شمخي وإخراج الكويتي علي الحسيني وبطولة الثنائي أحمد السلمان وفيصل العميري وتقديم فرقة المسرح الكويتي، التي كانت قد فازت في العام الماضي بجائزة "القاسمي" لأفضل عرض مسرحي عن مسرحية "صدي الصمت".

أما المسرحية السعودية "مسرحية أماني" للمخرج ياسر الحسن فتمثل واحدة من التجارب المسرحية، التي تعنى بحضور المرأة من خلال فنانة سعودية شابة تبلغ من 15 عاماً، وتمثل حضورا إبداعيا متميزا. ولهذا قررت لجنة اختيار العروض تقديم هذه التجربة بعيداً عن التنافس الرسمي ومنها الفرصة للعرض أمام أكثر من 600 من أهم صناع المسرح في العالم العربي.

وقد وصف المخرج السعودي ياسر الحسن تجربة مسرحية "أماني" بأنها محاولة لاكتشافات إبداعية سعودية تمثل مرحلة متجددة من تاريخ ومسيرة المسرح السعودي الجديد. والعمل من بطولة أشرف السيهاني، سعود الصفيان، وياسر الحسن، وحسن الخلف، ولين السيوفي، وحسن العلي، وكميل العلي وأحمد العلي.

كما يتصدى العرض السعودي للأكاذيب التي قد يختلقها البعض حتى يبيعون بضاعتهم من "الأماني والنصائح والأمل"، من خلال بيع الوهم للبسطاء الذين قد يتمسكون بأي شيء حتى يعطوا معنى وشكلاً آخر لحياتهم المتعبة، وكيف يستغلهم بائعو الأماني هؤلاء، بمحاكاة مسرحية للواقع الذي يعيشه الكثير من الناس في حياتنا.

هذا.. وقد تم تسمية الدورة الجديدة لمهرجان المسرح العربي باسم المسرحي الجزائري الراحل "عز الدين المحجوبي" وستتواصل عروضها على كامل التراب الجزائري ومن بينها مدن الجزائر ووهران ومستغانم وغيرها من المدن الجزائرية في الفترة من 10-20 يناير 2017.