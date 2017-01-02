السعودي منصور الحربي يحصد لقب "شاعر العرب"

حقق الشاعر السعودي منصور الحربي لقب "شاعر العرب" في النسخة الرابعة من البرنامج التلفزيوني "شاعر العرب"، بعد منافسة قوية مع الشاعر الكويتي مشعل المطيري الذي حل في المركز الثاني بينما جاء في المركز الثالث السعودي راجح العتيبي، وذلك في ليلة الختام، التي ازدانت بحضور حاشد في مسرح الفنان عبدالحسين عبد الرضا في الكويت.

وتقدم الحضور الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.بدر الدويش، ورئيس اللجنة العليا للبرنامج رئيس مجلس إدارة تلفزيون رواسي الإعلامي فايز بن دمخ، والشيخ فيصل الدويش.

وقد أعلن د.بدر الدويش والإعلامي فايز بن دمخ والشيخ فيصل الدويش، عن الفائزين، حيث توج الشاعر السعودي منصور الحربي بلقب النسخة الرابعة من برنامج الشعر شاعر العرب، وحصل على سيف شاعر العرب وسيارة جيب لاند كروزر 2017، فيما حل الكويتي مشعل المطيري ثانيا، وحصل على سيارة جيب برادو 2017، في حين جاء بالمركز الثالث السعودي راجح العتيبي، ونال سيارة جيب اف جي 2017، وحصل الشعراء من الرابع إلى الثاني عشر على 30 ألف ريال سعودي.

وعبر الشاعر منصور الحربي عن سعادته بهذا الإنجاز الذي أكد بأنه يهديه للشعب السعودي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى الأمتين العربية والإسلامية.