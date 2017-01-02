الفنانة نانسي عجرم تضيء سماء القرية العالمية

أضاءت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ليل القرية العالمية في دبي في حفل جماهيري حضره ما يقارب 6 آلاف من معجبيها الذين تفاعلوا معها بشكل جميل قبل ليلة رأس السنة التي أحيتها في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

كاميرا "العربية" التقت نانسي عجرم على هامش الحفل وكان ردها على تسريب إحدى أغاني ألبومها الجديد بالنفي حيث إن الألبوم لا يزال في طور الإعداد وسيطرح للجمهور في شهر فبراير المقبل وأكدت تنوع الألبوم الذي يحتوي على أغان باللهجة اللبنانية والمصرية والخليجية، كما أنها تعاونت مع ملحنين وكتاب جدد بالإضافة إلى الأسماء التي تعاونت معها من قبل كما أنها سعيدة بوصول أغنيتها الأخيرة "عم بتعلق بيك" إلى ما يقارب السبعة ملايين مشاهدة على موقع اليوتيوب .

أما بالنسبة لبرنامج "أراب أيدول" فشددت نانسي على أن هذا الموسم به أصوات قوية لكنها تحتاج إلى زيادة الثقة بقدراتها الفنية وأنها متأكدة أن الفائز لن يحصد الفوز بسهولة نظرا للمنافسين الأقوياء الموجودين في الموسم الحالي.

وبالنسبة لأبنائها فإنها تعتبر نفسها من أكثر الفنانات قضاء للوقت معهم وأنها لا تبتعد عنهم كثيرا، كما أن زوجها موجود للاعتناء بهم في غيابها وأثناء انشغالها بحفلاتها الغنائية.

وعن المجموعات والصفحات التي يتم إنشاؤها على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل معجبيها عبرت عن سعادتها بهذا القدر الكبير من الحب والتفاعل التي تحظى به من معجبيها في جميع أنحاء العالم العربي وفي أوروبا وأميركا.

في الختام تمنت الفنانة نانسي عجرم أن يعم السلام بلدها لبنان والعالم العربي في عام 2017 وأن تكون السنة الجديدة سنة خير وخالية من الحروب والنزاعات التي مزقت المنطقة.