ناصر القصبي يستعد لـ"سيلفي" جديد

دخل النجم السعودي القدير ناصر القصبي مرحلة التحضيرات النهائية لتصوير الجزء الجديد من عمله التلفزيوني المتميز "سيلفي" بالتعاون مع الكاتب خلف الحربي والمخرج أوس الشرقي وإنتاج "إم بي سي".

على صعيد آخر، احتفل طاقم المسلسل السعودي التاريخي "العاصوف" بانتهاء كافة عمليات تصوير الجزء الأول منه في استوديوهات "تو فورفيفتي فور" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمشاركة الفنان ناصر القصبي والفنان عبد الإله السناني وحشد آخر من الفنانين بالإضافة إلى مدير الإنتاج عبدالرحمن الزايد.

هذا وسيبدأ المخرج المثنى صبح بعمليات المونتاج والمكساج وتصحيح الألوان وبقية العمليات الفنية لإنجاز العمل الذي سيكون جاهزاً للعرض على قناة "إم بي سي" اعتباراً من مطلع شهر رمضان المقبل.

يذكر أن العاصمة الإماراتية شهدت تصوير مسلسل "العاصوف" اعتباراً من أيلول/سبتمبر الماضي، حيث تم إنجاز أول ثلاثين حلقة تمثل الجزء الأول، فيما سيتم تصوير بقية أجزائه الأربعة ابتداء من شهر حزيران/يونيو المقبل.

ويروي المسلسل في خمسة أجزاء قصة عائلة تعيش في مدينة الرياض على مدى خمسة عقود، من الستينيات وحتى الوقت الراهن، راصداً تحولاتها النفسية والاجتماعية.

ويشارك في البطولة إلى جانب ناصر القصبي وعبد الإله السناني كل من ريم عبدالله، ريماس منصور، حبيب الحبيب، عبدالعزيز السكيرين ونخبة من نجوم الدراما السعودية. والمسلسل من تأليف الراحل عبدالرحمن الوابلي وإخراج المثنى صبح.