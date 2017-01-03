دريعان الدريعان: مستحيل أقود سيارة في دبي لهذا السبب!

في حوار شيق وصريح، التقت كاميرا "العربية" الفنان الكوميدي السعودي دريعان الدريعان في فقرة #علي_الطريق في برنامج صباح العربية الذي أكد في بداية حواره أنه من المستحيل أن يقود سيارة في دبي بسبب المخالفات المرورية التي حصل على مجموع مخالفات بقيمة 3000 درهم بعد قيادته سيارة صديقه ليوم واحد فقط.

وعن ابتعاده عن الدراما والتمثيل مؤخرا، ذكر أنه لم يكن مخيرا، حيث إنه لا توجد اعمال درامية سعودية، وأن تقديم الممثل لبرامج أصبح موضة يقوم بها الجميع في ظل غياب الدراما السعودية.

وفيما يخص التقنية، أكد أنه لا يحب التقنية بشكل عام، لذلك هو مقل في التواجد على السوشيال ميديا، وغير نشط تماما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعما آلت إليه الدراما السعودية، أعرب دريعان عن حزنه على الدراما السعودية، ويتمنى لها العودة بقوة بأعمال درامية مميزة تمتع المشاهد السعودي الذواق لهذا الفن.

وعندما سئل عن الغيرة الفنية قال "إنها موجودة بين الرجال والنساء على حد سواء، ولم ألحظها بين أصدقائي، لأننا نحب عملنا في التمثيل، وليس هناك غيرة بيننا من أي نوع".

أخيرا أكد دريعان الدريعان أن أي فنان يعتبر سفيرا لبلده، وأن ما يمر به الفنان المغربي سعد لمجرد أزمة يتمنى أن تنتهي بالإفراج عنه في أقرب وقت، لأنه شاب خلوق ولا يستحق ما يحدث له.