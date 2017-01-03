هل سمعت بهذه الأسرار من قبل عن فناني مصر؟

معلومات وأسرار كانت طي الكتمان ولم يفصح عنها إلا بعد وفاة أصحابها باعتبارهم شخصيات عامة ومشاهير وفنانين.

بعض فناني مصر كانت لهم أسرار خاصة أخفوها عن الجميع ربما حرصا على وضعهم الاجتماعي والفني، أو تلبية لرغبة الطرف الثاني في العلاقة، فمثلا لا يعلم الكثيرون أن الفنان الراحل محمود المليجي تزوج سرا من الفنانة سناء يونس، وأن الفنانة شادية لها ابن ترعاه وتتابع شؤونه، وأن الفنانة نبيلة عبيد تزوجت من الدكتور أسامة الباز، المستشار السياسي للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

الفنان الكبير محمود المليجي تزوج سرا ولفترة طويلة من الفنانة الكوميدية سناء يونس، ولم يعرف هذا السر إلا بعد وفاته، وكشفه الصحافي والناقد الفني المصري طارق الشناوي، حيث قال إن الفنان الراحل تزوج في نهاية السبعينات من الفنانة الكوميدية سناء يونس، وظلت على ذمته حتى وفاته، مضيفا أن الفنانة الراحلة رفضت أن تعلن عن هذا الزواج احتراما لمشاعر الفنانة علوية جميل زوجة المليجي الأولى، والتي كان يعشقها المليجي ولا يستطيع أن يخبرها بهذا الأمر.

"المليجي" تعرف على سناء يونس أثناء تصوير مسلسل "ظلال السنين"، وتطورت العلاقة فتزوجا أثناء عرض مسرحيتها "عيب يا أنسة".

الفنانة حنان مطاوع ابنة الفنان الراحل كرم مطاوع من زوجته الفنانة سهير المرشدي كشفت سرا لم يكن يعلمه أحد من جمهورها، وهو أنها ليست الابنة الوحيدة لوالدها كرم مطاوع، كما كان يعتقد البعض، وأن لديها إخوة آخرين من والدها يحملون الجنسية الإيطالية وتتواصل معهم من خلال ذهابها إليهم في روما، بل تستطيع التحدث معهم، خاصة أن بعضهم يجيد اللغة الإنجليزية.

مطاوع ذكرت خلال لقاء لها مع فضائية "سي بي سي" المصرية قبل يومين، أن والدها الراحل الفنان كرم مطاوع تعرف خلال تواجده في بعثة بإيطاليا على فتاة من هناك وتزوج منها وأنجب منها إخوتها هؤلاء.

الدكتورة رتيبة الحفني الرئيسة السابقة لدار الأوبرار المصرية، فجرت مفاجأة في مكتبة الإسكندرية في العام 2008 حيث قالت في مؤتمر صحافي عن الراحلة كوكب الشرق أم كلثوم، إن أم كلثوم تزوجت سرا من الكاتب الراحل مصطفي أمين، وعاشا معا 11 عاما، وكان عقد زواجهما تحت يد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وأضافت الحفني أنها استندت لهذه المقولة من خلال بعض المجلات التي تناولت قصة حياة أم كلثوم وبعض الكتب التي تحدثت عن الزواج، كما قرأت أن سمير ابن الشيخ خالد شقيق أم كلثوم قال إن والده عارض زواج عمته من الموسيقار محمود الشريف بينما بارك زواجها من الصحافي المرموق الذي تزوجها لمدة 11 عاما.

وقالت الحفني إن أم كلثوم تزوجت من مصطفى أمين سراً لأنها كانت تريد أن تكون في نظر جمهورها لفنها فقط، مضيفة أن أم كلثوم هي من أفشت إلى المقربين منها أن عقد زواجها موجود بيد عبد الناصر.

الكاتبة الصحافية نعم الباز أكدت هي الأخرى زواج مصطفى أمين وأم كلثوم، وقالت إنها شاهدت رسائل غرامية أرسلتها أم كلثوم إلى أمين كانت بدايتها تقول إلى زوجي العزيز مصطفى أمين والإمضاء في النهاية (المخلصة أم كلثوم – فاطمة ومؤرخة لسنة 1946، حيث إن اسم أم كلثوم الحقيقي هو فاطمة إبراهيم السيد البلتاجي، وكانت حوالي قرابة العشرين خطابا، وكانت هذه الخطابات مدونة على ورق فندق سيسل الشهير بمدينة الإسكندرية، مرجحة أن الزواج تم خلال تمثيل أم كلثوم لفيلم فاطمة عام 1945.

الناقد الراحل رجاء النقاس ذكر أيضا في مقال له بصحيفة الأهرام، أن أحد الضباط الأحرار شاهد عقد زواج أم كلثوم بمصطفى أمين.

واقعة زواج الفنانة نبيلة عبيد بالدكتور أسامة الباز، المستشار السياسي السابق للرئيس الأسبق حسني مبارك كانت قنبلة مدوية فجرتها بنفسها نبيلة عبيد وكشفت عنها بعد وفاة الباز.

وقالت إن الزواج استمر 9 سنوات، وإنها تعلمت منه كثيرا، وعاشت قصة حب كبيرة معه، ولم تفكر في الانفصال عنه إلا عندما شعرت أن الحب بينهما قد شهد فتورا وبرودا لم تتحمله، إضافة إلى أنها علمت أنه تعرف على الإعلامية أميمة تمام، وأنه ينوي الزواج منها.

بعض وسائل الإعلام المصرية ذكرت أن الرئيس الأسبق حسني مبارك علم عن هذا الزواج، وسأل الدكتور مصطفى الفقي عنه فلم ينكر وأبلغه بالحقيقة.

الفنانة الكبيرة شادية معروف عنها أنها لم تنجب خلال زيجاتها المتعددة، ولكن مؤخرا اكتشف الجميع أن لها من تعتبره بمثابة ابنها، حيث ترعاه وتتابع شؤونه، وهو نادر عماد حمدي نجل زوجها الراحل عماد حمدي من زوجته الأولى فتحية شريف.

نادر في الخمسينيات من العمر، ويعمل مصورا صحافيا بعد تخرجه في معهد السينما، ويعتبر الفنانة شادية والدته الروحية، حيث تزوره بشكل منتظم، وتتابع شؤونه هو وأولاده، بل كثيرا ما ترسل له أموالا لكي ينفق منها.

الفنانة الراحلة سناء جميل صعيدية من المنيا ومسيحية الديانة، وظل الصحافي المصري لويس جريس لفترة طويلة، يكتم حبه لها اعتقادا منه أنها مسلمة، خاصة أنها كانت كثيرا ما تردد عبارات مثل و"النبي "و"طيب صلي على النبي".

وفي إحدى المرات قرر الصحافي أن يصارح الفنانة الراحلة بحبه، وقال لها إنها لو لم تكن مسلمة لكان قد تقدم للزواج منها فورا، فقالت له "أنا مسيحية يا لويس تعال اخطبني وأنا موافقة".

ويروي الصحافي المصري تفاصيل الزفاف قائلا إنه هرول مسرعا ليتمم زواجهما في الحال، لكن القسيس في الكنيسة رفض لعدم وجود مدعوين، فقام لويس بتأجير ٧ سيارات ملأها بزملائه الصحافيين من مجلة "صباح الخير" وكانوا مسلمين، وتوجه بهم إلى الكنيسة ليعقد قرانه على الفنانة الراحلة.