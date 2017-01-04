جانيت جاكسون.. وضعت طفلها الأول في الخمسين

أكد مدير دعاية نجمة البوب الأميركية جانيت جاكسون أنها وضعت مولودها الأول يوم الثلاثاء وهي في سن الخمسين.

وقال ممثل المغنية في بيان لمجلة بيبول: "جانيت جاكسون وزوجها وسام المانع يرحبان بسعادة غامرة بقدوم مولودهما الجديد عيسى المانع إلى العالم".

وأضاف البيان "وضعت جانيت مولودها بدون مشكلات صحية وهي تخلد للراحة".

وتزوجت جاكسون من رجل الأعمال القطري وسام المانع في عام 2012، وأجلت المغنية في أبريل/ نيسان الماضي جولتها العالمية كي يتسنى للزوجين التركيز على بدء حياة عائلية.

ولم تقدم جاكسون، أصغر أفراد عائلة جاكسون الغنائية، أي تفاصبل عن حملها أو مكان الولادة.

وتزوجت جاكسون مرتين: زواج دام عاما من المغني جيمس دي بارج في أواسط الثمانينات، والثاني من الراقص رينيه إليزوندو بين عامي 1991 و2000.