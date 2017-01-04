كفاحي.. كتاب هتلر الشهير يجتاج ألمانيا

ذكر ناشر ألماني أن مبيعات "كفاحي" لأدولف هتلر زادت منذ طرح نسخة خاصة من الكتاب الذي يعرض السيرة الذاتية للزعيم النازي الراحل وأطروحاته السياسية للبيع في ألمانيا قبل عام.

ويوجز الكتاب فكر هتلر الذي شكل أساس النازية، ويوضح كراهيته لليهود التي أدت إلى المحرقة.

وهذه أول طبعة جديدة للكتاب منذ الحرب العالمية الثانية، وصدرت الطبعة في يناير/كانون الثاني 2016 بعد أن انقضت عام 2015 حقوق النشر الخاصة بالكتاب التي دامت 70 عاما. ويشمل أقساما توضيحية، ونحو 3500 حاشية، وباع 85 ألف نسخة في مفاجأة للناشرين.





وأبلغ الناشر أندرياس فيرشينج الذي يرأس الجهة الناشرة وهي معهد التاريخ المعاصر لوكالة الأنباء الألمانية (دي.بي.إيه) "أرقام المبيعات فاجأتنا. لم يكن لأحد أن يتوقع كل هذا".

وكتب هتلر "كفاحي" بالإنجليزية بين عامي 1924 و1926 وحظره الحلفاء بعد الانتصار عليه في الحرب العالمية الثانية.

وكتب هتلر معظم الجزء الأول من الكتاب أثناء حبسه في سجن لاندسبرج بعد فشل انقلاب في ميونيخ عام 1923. وبعد إطلاق سراحه كتب الجزء الثاني في استراحته الجبلية قرب بيرشتسجادن.

وبعد تولي هتلر المستشارية عام 1933 أصبح "كفاحي" من الكتب الأكثر مبيعا، وبيعت منه 12 مليون نسخة عام 1945، وترجم إلى 18 لغة.

