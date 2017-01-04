ما سر علاقة ليلي علوي برشدي أباظة وآل مبارك؟

اليوم 4 يناير تحتفل الفنانة المصرية، ليلى علوي، بعيد ميلادها الخامس والخمسين، فقد ولدت في مثل هذا اليوم عام 1962 من أب مصري وأم يونانية.

أسرار وتفاصيل عن حياتها كانت تكشفها ليلى علوي من حين لآخر، وكانت تخص بها وسائل إعلام مصرية وعربية وفي مناسبات مختلفة.

اسمها بالكامل ليلى أحمد علي علوي، حصلت على ‏بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة عين شمس، وبدأت مشوارها الفني وهي في السابعة من عمرها بالاشتراك في برامج الإذاعة والتلفزيون مع شقيقتها لمياء.

في العام 1977 وعندما اكتمل عمرها 15 عاماً ظهرت على المسرح لأول مرة من خلال مسرحية ثماني ستات للمخرج جلال الشرقاوي، حيث اكتشفها الفنان الراحل "نور الشريف"، ثم اختارها المخرج "أحمد ثروت" للعمل السينمائي من خلال فيلم "من أجل الحياة" في نفس العام بطولة رشدي أباظة وشويكار وزهرة العلا وتوفيق الدقن، والطفل أسامة منيب والطفلة لمياء علوي شقيقة ليلى علوي.

كان فيلم ‏‏"البؤساء" مع الفنان فريد شوقي عام 1977 أيضا هو بداية انطلاقتها الحقيقية لتصعد بعدها نحو القمة، وتصبح بطلة لعدة أفلام، أبرزها فيلم "المغتصبون" الذي كان الأكثر إيراداً في العام 1989 وأدت فيه وببراعة دور الفتاة المغتصبة، حيث جسدت قصة واقعية هزت مصر كلها عام 1985 وهي قضية اغتصاب فتاة المعادي.

تعرضت في أول حياتها الفنية إلى شائعة حول وجود قصة حب عنيفة بينها وبين الفنان الراحل رشدي أباظة، وتقول ليلى حول هذه الشائعة إن سببها يرجع إلى أن رشدي أباظة كان معبود الفتيات في ذلك الحين، وكانت هي الأخرى معجبة به، مضيفة أنها لم تصدق نفسها عندما رشحت لأداء دور معه في فيلم "أنا والحياة" وكان يحنو عليها ويعاملها كابنته ومن هنا تسربت الشائعة لوسائل الإعلام.

وقالت إن هذه الشائعة أفادتها كثيراً في بداية مشوارها الفني، وانهالت عليها العروض السينمائية وشاركت في بطولة 20 فيلماً خلال عامين.

تزوجت ليلى علوي عام 2007 من منصور الجمال وهو رجل أعمال مصري، وينتمي لأسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، فهو عم خديجة الجمال، زوجة جمال مبارك وابن عم بطل المخابرات المصرية الشهير رفعت الجمال الشهير برأفت الهجان وانفصلت عنه في فبراير من العام 2015 .

قدمت على مدى مشوارها الفني العديد من الأعمال السينمائية المهمة، من بينها: "ليلة البيبي دول" و"حب البنات" و"بحب السيما" و"ست الستات" والمصير" و"حلق حوش" و"يا دنيا يا غرامي" و"إنذار بالطاعة "والمغتصبون" و"جحيم تحت الماء" و"الحرافيش" و"إعدام ميت" و"زوج تحت الطلب" و"الأنثى"؛ كما شاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية، مثل: "نور الصباح" و"التوأم" و"بنت من شبرا" و"تعالى نحلم ببكرة" و"حديث الصباح والمساء" و"العائلة" و"هي ودافينشي"، وللمسرح "عش المجانين" و"سيدتي الجميلة" و"البرنسيسة" و"8 ستات" و"الجميلة والوحشين".

تبنت الفنانة المصرية طفلاً يدعى خالد ومازال يعيش معها، وقالت إنها كرست جهدها له.