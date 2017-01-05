شاهد.. فيفي عبده تحتفل بعيد ميلاد نادية لطفي

حرصت الفنانة فيفي عبده على الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة نادية لطفي، حتى وإن تم الأمر داخل المستشفى الذي تتلقى فيه لطفي العلاج.

ونشرت فيفي عبده عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لها خلال احتفالها مع نادية لطفي بعيد ميلادها، حيث ظهرت الأخيرة وقد استردت عافيتها بعد فترة طويلة قضتها داخل المستشفى.

وكعادتها دائما في فيديوهاتها التي تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتطلع فيها جمهورها على كل كبيرة وصغيرة، بدأت فيفي عبده كلمتها قائلة "أيوه بقى ويلا بقى.. قشطات عسلات فلات على أحلى نادية لطفي في الدنيا كلها.. النهاردة عيد ميلادها نقولها كلنا كل سنة وهي طيبة عقبال مليون سنة وهي منورة الدنيا كلها بحبك قوي"، وقامت بتقبيل يدها بقوة، ما جعل نادية لطفي تشعر بالألم ولكنها ابتسمت.

وتابعت فيفي عبده قائلة: "الله أكبر خمسه وخميسة يلا بقى وأيوه بقى اممممواه اهي"، لترد عليها نادية لطفي قائلة: "ايه الحلاوة دي".، ونشرت فيفي عبده صورتها وهي تقبل يد الفنانة نادية لطفي التي تحتفل بعيد ميلادها الـ 83 وعلقت عليها قائلة "مينساش الجميل غير قليل الأصل".

ولم تكن فيفي عبده الوحيدة التي حرصت على الاحتفال بعيد ميلاد نادية لطفي، حيث تواجد عدد من الفنانين من بينهم سمير صبري ودلال عبد العزيز وكذلك الإعلامية بوسي شلبي، وحرصوا على تزيين الغرفة الخاصة بنادية لطفي في المستشفى من أجل الاحتفال.