لماذا وجه تامر حسني الشكر لعلي الحجار عبر "انستغرام"؟

ربما لم تكن هناك مناسبة تجمع بين علي الحجار وتامر حسني من قبل، إلا أن شهادة الحجار لتامر حسني دفعت الأخير إلى توجيه رسالة له عبر السوشيال ميديا.

علي الحجار، الذي حل ضيفاً ببرنامج "ET بالعربي" الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر2"، تحدث عن تامر حسني، مؤكدا أن ألبومه الأخير "عمري ابتدا" جاء سابقا لكثير من المطربين من جيله أو حتى من الجيل الذي ينتمي إليه الحجار.

وأكد الحجار أن تامر حسني "فنان جيد وملحن مميز"، كما أنه يكتب كلمات الأغاني الخاصة به في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى كونه عازف غيتار و"يمتلك مشاعر جيدة طوال الوقت".

هذه الكلمات دفعت تامر حسني إلى نشر مقطع الفيديو عبر حسابه على "انستغرام" وتوجيه رسالة إلى علي الحجار قال فيها "أستاذي الفنان الكبير المحترم علي الحجار، شهادتك فعلاً وسام على صدري وأنا فرحت بكلامك جدا لأني حقيقي بحب فنك وسماعي ومذاكرتي لأغانيك ساهمت بشكل كبير في تأسيسي كفنان، ألف ألف ألف شكر أستاذي الكبير".

ونادرا ما يقوم تامر حسني بالتعليق على رأي أحد في غنائه، كما أنها تعتبر من المرات القليلة التي يتحدث فيها علي الحجار عن تامر حسني أو عن الجيل الحالي من المطربين. وظهر الحجار في المقابلة متابعاً لأحدث ما طرحه تامر حسني.