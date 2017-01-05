ما هو سر الطفلة الصغيرة في حياة الفنانة شجون؟

تزدحم الأخبار والحكايات حول شخصية الطفلة الرضيعة التي ظهرت في عدد من الصور على الحساب الشخصي للنجمة الكويتية شجون. بل تجاوز الأمر إلى عدد آخر من النجوم والنجمات، وإن ظلت تلك الطفلة هي الحاضر الأساسي في مجموعة الصور والأفلام التي نشرتها شجون على حسابها على "انستغرام" و"سناب شات".

ولمتابعة الحدث قمنا بزيارة النجمة شجون، وأول ما كان حاضراً هي تلك الرضيعة التي تحدثت عنها الفنانة شجون في تصريح خاص بـ"العربية.نت":

هي "جوري"، وهي البطلة الحقيقية لمسلسل "سامحني خطيت" الذي نقوم حالياً بتصوير المشاهد الأخيرة منه مع المخرج عيسى ذياب.

وقالت: "أقدم في المسلسل شخصية الفتاة الضريرة التي تتحدى المصاعب. والتي تدخل في حياتها الطفلة "جوري" لتقلب حياتها رأساً على عقب وتمنحها مزيداً من القوة والإصرار والتحدي، ولا أريد أن أدخل في مزيد من التفاصيل، لأن المسلسل في طريقة للعرض قريباً جداً".

وتعود شجون للحديث عن "جوري" قائلة:

"حينما نشرت صورة (جوري) للمرة الأولي انهالت الاتصالات وذهب البعض للأسف إلى تخمينات غير حقيقية، وكل ما أستطيع أن أقوله هو إن جوري هى طفلة رضيعة موهوبة تم الاستعانة بها من فريق الإنتاج لتقديم الشخصية. وقد أضافت على أجواء المسلسل والتصوير الكثير من الحياة وهذا ما سيلاحظه جمهور المشاهدين عند عرض المسلسل قريباً وحصرياً على "ام بي سي mbc".

وحري بالذكر أن مسلسل "سامحني خطيت" من تأليف سحاب وإخراج عيسى ذياب، وبطولة حشد من النجوم ومنهم شجون وجاسم النبهان وعبدالله بوشهري وريم أرحمه وغرور وعبدالله الزيد وجواهر، وكم آخر من النجوم الشباب.