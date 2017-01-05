"ليس إلا" أفضل عمل مسرحي سعودي

فازت مسرحية "ليس إلا" بالجائزة الكبرى في اختتام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الفرق المسرحية السعودية، الذي أقيم لمدة أسبوع في مسرح كلية المدربين التقنيين في الرياض.

هذا وقد توزعت الجوائز على النحو التالي: أفضل تأليف عبدالله الشماخ عن مسرحية "شطرنج"، أفضل سنوغرافيا عرض "غارة"، أفضل مخرج خالد دحلان جائزة الإخراج عن عرض "سرير الأمنيات".

أما أفضل ممثل فقد توزعت الجوائز بحيث تذهب الجائزة لكل ممثل متميز في كل عرض مسرحي كالآتي: سعد الجبرين عن مسرحية "خلف السور"، وطلال المشعل عن مسرحية "ساعة في التوقيف"، ومحمد الهمزاني عن "محاكمة"، ومجاهد العمري عن "اليوم الأخير"، وشهاب الشهاب في مسرحية "ليس إلا"، ومحمد أبو العينين عن "غارة" لفرقة مكتب جدة، بالإضافة إلى فوز عبلان آل عباس بجائزة أفضل ممثل في مسرحية "شطرنج"، وعبدالعزيز الجلواح عن "سرير الأمنيات".

هذا وتضمن الحفل الختامي تقديم أوبريت غنائي بعنوان "أغلى عشق"، من تأليف وإخراج فهد الحوشاني وأداء الفنان الشاب زياد القاضي ومجموعة من الشباب الموهوبين، كما تم تكريم الناقد والباحث السعودي د. سامي الجمعان نظير جهوده المسرحية.