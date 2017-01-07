شاهد.. وصلة رقص متبادلة بين الشاب خالد وعمرو دياب

في نهاية تسعينيات القرن الماضي، جمع لقاء بين ملك الراي الشاب خالد والهضبة عمرو دياب في أغنية "قلبي" التي كتبها الراحل مجدي النجار.

وكان لا بد من توثيق كواليس هذا التعاون بالفيديو حتى يكون الجميع شاهدا عليه، وهو ما عاد الآن للظهور، من خلال مقطع فيديو تداوله الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. ويظهر في هذا الفيديو الشاب خالد وهو يرقص بصحبة عمرو دياب خلال التحضير للديو.

الشاب خالد اندمج في وصلة الرقص على أنغام الأغنية التي كان يتم التحضير لإطلاقها، فيما كان عمرو دياب مترددا في المشاركة حتى أجبره الأصدقاء على مشاركة الشاب خالد ولو لثوانٍ في وصلة الرقص. وقد تواجد في تلك اللحظة كل من المنتج الغنائي محسن جابر والإعلامي ممدوح موسى وعدد من الأصدقاء.

ويبدو أن مقطع الفيديو عرض عبر برنامج "المفاجأة.. أيام في حياة الهضبة" الذي قام بتقديمه الإعلامي ممدوح موسى وعرض قبل عامين.

الأغنية التي صدرت عام 1999 بألحان الشاب خالد وشريف تاج ومن كلمات الراحل مجدي النجار، حققت نجاحا كبيرا في الوطن العربي، ويبدو أن الكواليس المميزة التي جمعت الثنائي وقت التحضير للأغنية كانت سببا في ظهورها بهذا الشكل للجمهور.