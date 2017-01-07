نجوى كرم على مسرح أولمبيا الباريسي لأول مرة في 2017

أقامت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على خشبة مسرح أولمبيا الباريسي الشهير حفلاً غنائياً يعد الأول لهذا العام لفنان عربي في العاصمة الفرنسية، حضره عدد كبير من الجالية العربية المقيمة في فرنسا والدول المجاورة، إذ قصد الحفل بعض معجبي نجوى كرم الذين أتوا من بلجيكا وسويسرا وألمانيا، وكذلك لبنان والمغرب.

وقدمت الفنانة عددا من الأغاني التي اشتهرت بها، كما "دبكت" كرم على إيقاعات لبنانية، ما دفع الجمهور للتفاعل معها بالغناء والرقص.

والجدير بالذكر أن أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وفيروز قدموا جميعهم حفلات على خشبة مسرح أولمبيا، والذي يعد من أهم مسارح الغناء في عاصمة النور باريس.