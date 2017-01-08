محمد عبده ونوال والرويشد في "هلا فبراير"

حفنة متميزة من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي ستكون هدية الكويت لجمهور احتفالاتها بالعيد الوطني وذكرى التحرير، والتي تأتي تحت عنوان "هلا فبراير" وستنطلق فعالياتها في نهاية يناير/كانون الثاني الجاري وتتواصل على مدى شهر كامل عامرة بالوجوه والسهرات الغنائية.

ومن أبرز الأسماء التي أعلنت عنها اللجنة المنظمة لاحتفالات "هلا فبراير" سيكون هناك كل من فنان العرب محمد عبده وأيضا الفنانون راشد الماجد وعبدالله الرويشد ونوال الكويتية وأنغام وعدد آخر النجوم.

وأول نجوم الحفلات هو الفنان راشد الماجد، الذي يعود للغناء في الكويت بعد غياب طويل.

هذا وعلمت "العربية.نت" أن فنان العرب محمد عبده، سيحيي الحفل الختامي لاحتفالات "هلا فبراير" إلى جانب عدد من نجوم الأغنية الخليجية، ومنهم عبدالله الرويشد، ورابح صقر، ونوال الكويتية، وتضم القائمة عدداً من النجوم العرب منهم الفنانة اللبنانية نجوى كرم وإليسا، إلى جانب النجمة المصرية أنغام.

كما أكدت مصادر أن القائمة النهائية التي سيتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة يتوقع أن تضم أيضاً الفنان السعودي خالد عبدالرحمن والنجمة الإماراتية أحلام، بالإضافة إلى شيرين.

وأفادت المصادر أن حفلات "هلا فبراير" ستشهد مشاركة عدد بارز من نجوم جيل الشباب من أنحاء العالم العربي، ضمن توجه لخلق توليفة فنية تجمع أجيال الأغنية العربية.