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وفاة الفنان محمود الدسوقي صهر فيفي عبده

المصدر: القاهرة – أشرف عبد الحميد
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غيب الموت مساء السبت، الفنان المصري محمود الدسوقي، زوج عزة مجاهد، ابنة الفنانة المصرية فيفي عبده، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة.

وشيعت جنازة الفنان الراحل من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين عقب صلاة المغرب، ودفن في مقابر الأسرة، فيما يقام العزاء بمسجد الحادمية الشاذلية.

ونعت الفنانة فيفي عبده، زوج ابنتها على صفحتها على انستغرام وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي رجل الأعمال والفنان محمود الدسوقي، زوج ابنتي عزة مجاهد ووالد ابنتهما شهد الدسوقي".

فيفي عبده وابنتها فيفي عبده وابنتها
ابنه فيفي عبده وزوجها ابنه فيفي عبده وزوجها

فيما يبلغ الدسوقي من العمر 50 عاماً، وعمل في عدد من الأعمال الفنية، وظهر ممثلاً مع زوجته عزة وحماته الفنانة فيفي عبده في العرض المسرحي "حارة العوالم"، وقال إن التمثيل مع حماته يعطي طاقة كبيرة على المسرح، وإنها أعطته ثقة كبيرة في تجسيد دوره.

كما ظهر أيضاً مع فيفي عبده في أغنيتها المصورة "أنا حرة ما بحبش ضرة"، وجسد شخصية زوجها.

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