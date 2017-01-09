بالصور.. محمد رمضان يلتحق بالصاعقة

انضم الفنان محمد رمضان للجيش المصري، حيث من المقرر أن يؤدي فترة تجنيده في سلاح الصاعقة.

وذهب الفنان المصري لمركز تدريب المجندين، التابع للصاعقة بمنطقة أنشاص ببلبيس محافظة الشرقية، لقضاء خدمته العسكرية لمدة عامين، حيث تم تأجيل تجنيده لكونه طالباً بالمعهد العالي للفنون المسرحية، لكن عدم استكمال دراسته جعله مطلوباً للتجنيد، ولابد من قضائه لفترة الخدمة العسكرية.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة المنتج، أحمد السبكي، على "فيسبوك" صوراً لرمضان بملابس الجيش، قائلة إنه يؤدي الخدمة العسكرية، والتحق بمركز تدريب الصاعقة.

وكان الفنان المصري، قد نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في أكتوبر الماضي صورة له أثناء تواجده بأحد المناطق العسكرية، لتقديم أوراق التحاقه بالجيش المصري، وعلق على الصورة قائلاً: "بإذن الله العريش."

ولاقت الصورة تفاعلاً كبيراً من جمهور محمد رمضان على اعتبارها مبادرة شجاعة تجاه وطنه.