كيف رد ترمب بعد دلو بارد من ميريل ستريب؟

استغل نجوم عدة من هوليوود لا يزالون مصدومين بفوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وعلى رأسهم ميريل ستريب، فرصة حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" ليعبروا عن معارضتهم للرئيس المنتخب.

ورد الرئيس الأميريكي المنتخب ترمب على الممثلة ستريب اليوم الاثنين واصفا إياها بأنها ممثلة "مبالغ في تقديرها" بعد أن نددت الممثلة التي فازت بجائزة الأوسكار ثلاث مرات، بسخرية ترامب من صحفي معاق.



وأيدت سرتيب ومعظم نجوم هوليوود المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في الانتخابات التي أجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني.



وكتب ترمب على "تويتر": "ميريل ستريب واحدة من أكثر الممثلات المبالغ في تقديرهن في هوليوود، لا تعرفني لكنها هاجمتني الليلة الماضية في حفل غولدن غلوب".

وجاءت الإشارة الأولى إلى الرئيس المنتخب ترمب في إطار فكاهي، على لسان مقدم الحفل جيمي فالون.

وذكر فالون فيلم ستيفن فريرز "فلورنس فوستر جينكينز" الذي يتحدث عن مغنية أوبرا سيئة، فقال المقدم النجم في محطة "ان بي سي" التلفزيونية، إن حتى بطلة الفيلم رفضت الغناء خلال حفل تنصيب ترمب في 20 كانون الثاني/يناير.

ويواجه فريق ترمب الانتقالي صعوبة كبيرة على ما يبدو في إقناع نجوم بالمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس، في حين أن باراك أوباما نجح في حشد عدد كبير منهم خلال حفلي تنصيبه.

وازدادت الانتقادات حدة بعد ذلك مع تقدم الحفل الذي تنظمه جمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود (اتش اف بي ايه).

الممثل البريطاني هيو لوري: آخر "غولدن غلوب"

وأعرب الممثل البريطاني هيو لوري الذي فاز بجائزة أفضل ممثل في دور ثانوي عن أدائه في "ذي نايت ماناجر"، عن فخره بأن يكون بين الفائزين "بآخر جوائز غولدن غلوب في التاريخ"، موضحا "لا أريد أن أكون متشائما، إلا أن العنوان يحمل كلمات (هوليوود) و(اجانب) و(صحافة)".

وهذه إشارة واضحة جدا إلى خطاب ترمب الذي طالما هاجم الصحافة، ولم يخف استهزاءه بهوليوود، وأدلى بتصريحات مهينة جدا حيال المكسيكيين خصوصا.

ستريب: التجاوزات تؤثر في الجميع

وذهبت ميريل ستريب أبعد بكثير من هيو لوري بعد دقائق على ذلك.

وقالت الممثلة التي فازت بجائزة "سيسيل ب. دوميل" عن مجمل مسيرتها: "نحن جميعا في هذه الصالة ننتمي إلى الفئة التي تتعرض لأكبر قدر من التحقير في المجتمع الأميركي راهنا. فكروا بذلك. هوليوود، وأجانب، وصحافة"، ما أثار ضحك زملائها.

وعرضت بعد ذلك الأصول المتنوعة للممثلات الأخريات المرشحات مثلها في فئة أفضل ممثلة في دور درامي.

وتابعت: "هوليوود تعج بالغرباء والأجانب. إذا طردتهم جميعا لن تتمكن من مشاهدة إلا مباريات كرة القدم والفنون القتالية المختلطة، وهي ليست بفن في الواقع".

وتناولت الممثلة البالغة 67 عاما ما اعتبرته "أداء" العام، وهو برأيها التقليد الساخر الذي قام به ترمب خلال اجتماع عام في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، لصحافي من "نيويورك تايمز" يعاني من مرض في المفاصل يحد من حركات ذراعيه.

واعتبرت ستريب أن تجاوزات كهذه "تؤثر في حياة الجميع لأن ذلك يسمح لآخرين بالقيام بالشيء نفسه".

وواصلت: "عدم الاحترام يؤدي إلى مثله، والعنف يحض على العنف، وعندما يستغل المتنفذون منصبهم لتعنيف الآخرين تقع الخسارة على الجميع".

الفرنسية ايزابيل اوبير: السينما لا تقيم الجدران

ومن جانبها، أكدت الممثلة الفرنسية ايزابيل اوبير التي فازت بجائزة أفضل ممثلة في دور درامي، أن "هذه الصالة تضم أشخاصا من العالم بأسره، من الصين، من أميركا، من أوروبا. لا تتوقعوا من السينما أن تقيم الجدران والحدود"، في رسالة مباشرة إلى الرئيس المنتخب ترمب الذي وعد ببناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك.