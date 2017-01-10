هكذا احتفل النجوم بعودة شيريهان إلى الساحة الفنية

لحظات مؤثرة وصادقة عاشها جميع محبي شريهان مساء الاثنين، عندما أعلنت النجمة عن عودتها مرة أخرى إلى التمثيل بعد غياب استمر 15 عاماً.

وقد حضر هذه الاحتفالية نجوم من أبناء جيل شريهان ونجوم آخرون شباب هم في الأصل من جمهورها، حرصوا جميعاً على الاحتفال بعودة رمز من رموز الفن المصري إلى الساحة مرة أخرى.

وعبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، حاول النجوم إظهار مشاعرهم تجاه شيريهان العائدة بطرق مختلفة، فقامت ياسمين رئيس التي حضرت الاحتفالية بتصوير مقطع فيديو وجهت فيه رسالة إلى شيريهان.

وأكدت ياسمين أن عودة شيريهان أسعدت الجميع، وأنها علمت بمقدار هذا الحب في الاحتفالية، مشيرةً إلى أنها تنتظر مشاهدة المشروع، ووجهت لها قبلة.

ملكة الجيل

أما صابرين فنشرت عبر حسابها على "إنستغرام" فيديو عن ظهور شيريهان في الاحتفالية وعلّقت عليه قائلة: "مبروووك شيريهان حبيبتنا وملكة جيلنا على رجوعك لكل محبيك وأولهم أنا".

بدورها، نشرت إلهام شاهين صورة على "إنستغرام" لها وهي تحتضن شيريهان، وجهت من خلالها مباركة لعودة شيريهان التي وصفتها بـ"النجمة الجميلة التي تسكن بالقلب"، وأكدت أن العودة ستكون قوية.

من جهتها، عبّرت التونسية درة عن محبتها لشيريهان بما كتبته على "فيسبوك" حيث قالت: "شيريهان نظرة وحضن لن أنساه طول عمري.. من أصدق لحظات حياتي وأجملها".

بدورها قامت نيللي كريم بنشر الصورة التي تظهر فيها شيريهان بصحبة جمال ومدحت العدل في الاحتفالية، وعلّقت عليها من خلال حسابها على "فيسبوك" قائلةً: "مليون مبروك علينا إن شاء الله 2017 مع القمر شيريهان تكون حلوة ومبهجة وسعيدة يا رب".

وكانت ليلى علوي حريصة على المباركة لشيريهان رغم عدم حضورها للاحتفالية، وأوضحت أن المرض فقط هو من منعها من الحضور، خاصة أنها في اشتياق لرؤية شيريهان ممثله مرة أخرى، كما أكدت أن ابنها سعيد برؤية استعراضات شيريهان مرة أخرى.