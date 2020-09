وفاة أشهر موسيقار هندي بعد صراع مع مرض "غامض"

في عام 1969 ظهر المغني وكاتب الأشعار الغنائية الهندي بيتر سارستيديت بأغنيته الشهيرة Where Do You Go To My Lovely "إلى أين ستذهب يا حبيبي؟"، التي نقلته إلى الشهرة على مستوى العالم. وقد توفي عن 75 بعد صراع دام ست سنوات مع مرض غامض في الدماغ نهاية الأسبوع.

وأصدرت عائلة الموسيقار بيانا أعلنت فيه وفاته بعد معركة استمرت ست سنوات مع supranuclear palsy وهو مرض نادر يصيب الدماغ، يتسبب في مشاكل في التوازن والحركة والرؤية والكلام والبلع.

والأغنية التي نقلته للشهرة هي عن فتاة ولدت في الفقر، وقد كسبت العديد من الجوائز العالمية، وتحقق له سنويا وحدها دون أعماله الأخرى عائدا سنويا قدره 60 ألف جنيه استرليني، وذلك من عام 1998.

وعلى مدى حياة مهنية امتدت لنصف قرن أنتج سارستيديت ما مجموعه 14 ألبوما، آخرها، "القلب القلق"، الذي صدر في عام 2013.

وقد ولد في عائلة موسيقية في دلهي، وكان كل من والديه وإخوته يعملون في مجال الموسيقى، واسمه الحقيقي ريتشارد جراهام. وقد أصبح أخواه من نجوم البوب في الهند. وقد حلت موسيقاه كذلك في الواجهة بفضل استخدامها في الأفلام من وقت مبكر. وتقاعد عن الغناء بحسب موقعه الرسمي منذ 2010 بسبب المرض.