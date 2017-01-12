ديما بياعة: علاقتي جيدة بطليقي تيم حسن

في حوار صريح وجريء مع الفنانة السورية ديما بياعة، أكدت أن علاقتها مع طليقها الفنان السوري تيم حسن، جيدة للغاية وقائمة على الصداقة بحكم دورهما في رعاية ابنيهما ورد وفهد، اللذين يقضيان الكثير من الوقت مع والدهما بشكل مستمر، وهو الأمر الذي حرصت عليه ديما بعد انفصالهما منذ فترة من الزمن.

وعلى صعيد الدراما السورية، قالت ديما إن ركود الدراما السورية حاليا يعود الي عدم شراء المنتجين والمحطات التلفزيونية للمسلسلات بسبب الأزمة ما أثر سلباً على الدراما السورية على مدى الخمس سنوات الماضية.

ولدى سؤالها عن القائمة السوداء للفنانين الذين غادروا سوريا، قالت: "لا أعتقد أنني على تلك القائمة"، وبحسب تعبيرها، فهي ليست بتلك الأهمية للنظام السوري، معتبرة أنها أقل تأثيرا من أسماء أخرى موجودة على تلك القائمة .

وعلى الصعيد الشخصي، عبرت ديما عن حبها للوشم منذ كانت مراهقة في سن السادسة عشرة من عمرها، وآخر وشم حصلت عليه ولم يكتمل بعد كان أحرف اسم زوجها "أحمد" على الإصبع المخصص لخاتم الزواج ليكون بديلا عن الخاتم، وذلك بسبب عدم حبها لارتداء الخواتم.

أما بالنسبة للمواقف الطريفة في مواقع التصوير، فذكرت ديما أنها دائما ما تتفوه بكلمات غريبة أثناء التصوير وترافقها تلك الكلمات طوال تصوير العمل.

وعن موقفها من الكلمات الجارحة على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت أن شبكة الإنترنت بها الجيد والسيئ على حد سواء، مضيفة "علينا أن ننتبه لأبنائنا فيما يتابعون ويشاهدون وأن نقوّمهم عند الحاجة".