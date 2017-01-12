شكران مرتجى: دور "شامية" حقق أحلامي

انتهت الممثلة السورية شكران مرتجى من تصوير مسلسلين هما "مذكرات عشيقة سابقة" و"باب الحارة" وهي مشغولة حالياً بتصوير مسلسل ثالث هو "وردة شامية". عن هذه الأعمال الدرامية تحدثت الممثلة السورية مع "العربية.نت".

قالت شكران إنها تجسد دور فتاة تدعى "شامية" وهي الأخت الكبيرة لفتاة تدعى "وردة"، والشقيقتان تعملان في مهنة الخياطة وفي حمام السوق أيضاً. والنص مأخوذ عن قصة "ريا وسكينة"، وهي تحمست لهذا الدور لأنها البطلة الأساسية، وتشاركها الممثلة سلافة معمار البطولة الثنائية. ويتطرق المسلسل إلى قضايا الشر والجريمة وهو دور جديد بالنسبة لها، ولذلك هي متفرغة كليا لهذا العمل الدرامي، على حد تعبيرها.

أما في مسلسل "مذكرات عشيقة سابقة" فهي تجسد شخصية امرأة سورية تدعى "هدى"، وتعاني من ويلات الحرب السورية، وهي شخصية جديدة ومختلفة عن كل الأدوار التي جسدتها سابقاً، كما قالت.

وشاركت مرتجى في فيلم "ولعانة" الذي بدأ يعرض في صالات السينما اللبنانية منذ شهر تقريباً وجسدت فيه شخصية امراة تدعى "عليا" تكون في سن الثمانين، وتتحدث في الدور باللهجة اللبنانية.

وهي تفتخر بالأدوار التي سبق وجسدتها في المسلسلات السابقة مثل "دنيا"، وشخصية "أم عزيز" في مسلسل "بانتظار الياسمين" وحصد هذا الأخير جائزة أفضل مسلسل.

وتقول مرتجى إنها فخورة بالدراما السورية لأنها ما زالت ناجحة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها في ظل الحرب على سوريا.

وتتمنى التمثيل إلى جانب الممثلة القديرة منى واصف في دور أكبر، وخاصة أنها مثلت إلى جانبها في مسلسل "الولادة من الخاصرة" ولكن في دور صغير.

وبعيداً عن التمثيل، تتواصل شكران مع جمهورها عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي وتحب التسوق والموسيقى، ولكنها تعشق المنزل.