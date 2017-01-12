هؤلاء النجوم غيروا كلمات الأغاني بسبب البرد

يبدو أن الأجواء الباردة التي تعيشها مصر في الوقت الحالي، دفعت البعض إلى الدخول في تحدٍّ جديد من نوعه، بعدما قامت مجموعة من الشعراء ونجوم الغناء بالتماشي مع موجة الصقيع بطريقة مختلفة.

وذلك بعدما أطلق الشاعر المصري بهاء الدين محمد شرارة الأمر، حينما نشر عبر حسابه على "فيسبوك" أغنية المطرب عمرو دياب "ضحكت" ولكن بكلمات جديدة تتناسب مع الأجواء الباردة قال فيها "ضحكت يعني عايزة لحاف.. وغلبها البرد بلمس اكتاف.. يلا يا قلبي هاتلها يلا كام بنطلون صوف مش شفاف".

تلقائية بهاء الدين محمد في التعبير عن الأوضاع الباردة في مصر، تفاعل معها كثيرون، وهو ما دفع الشاعر تامر حسين إلى الإعلان عن كونه سيتضامن مع مشاعر الجمهور في الأجواء الباردة التي تعيشها مصر، وذلك تماشيا مع ما كتبه الشاعر بهاء الدين محمد.

واختار تامر حسين أغنية "أنا مش أناني" التي كتبها لعمرو دياب، وقام بتغيير كلماتها لتصبح "أنا مش أناني.. اللبس كله ما كفانيش .. مجموع جواكتي مادفانيش.. ولا حضن ناني.. قررت أجيب بعد النهاردة ضعفين دولابي لبس تاني".

بدوره، انضم تامر حسني إلى موجة الأغاني الملائمة للأجواء الشتوية، وذلك بعدما نشر من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نسخة شتويه من أغنيته "اطمني".

وقال تامر حسني إنه أحب أن يشارك جمهوره هذه اللحظة التي قام فيها الشاعر هشام صادق بكتابة نسخة شتوية من الأغنية، لذلك قرر تامر أن ينشرها، ولم يكتف بذلك بل طلب من جمهوره المشاركة بكتابة أبيات من الشعر تناسب الشتاء.

وجاء في كلمات الأغنية الخاصة بتامر حسني بعض الأبيات منها "جنبك بتكتك وانتي دفيانه بلحافي.. ولابسه شرابي عادي وراضيه أموت في البرد حافي".