هذا ما يشعر به ماجد المهندس قبل أول حفلة له بالسعودية!

أكد النجم ماجد المهندس في اتصال هاتفي بـ"العربية.نت" أنه توّاق للقاء الجمهور السعودي في جدة يوم 30 يناير الجاري. وقال: "أنا في شوق عظيم، ولا يعرف حجم سعادتي للغناء أمام الجمهور في السعودية، وتحفني مشاعر اعتزاز خاصة".

وأضاف: "هذا الجمهور سبق لي الغناء أمامه في محافل كثيرة في العواصم العربية والعالمية، ولكن هذه هي المرة الأولى التي سأغني فيها داخل السعودية ضمن حفلة غنائية رسمية، إذا ما استثنينا مهرجان الجنادرية كمحفل وطني".

وعند سؤاله عن المفاجأة التي يخبئها للجمهور الذي سيلتقيه في جدة للمرة الأولى، أوضح المهندس أن محبيه يستحقون الاحتفاء، وقال ضاحكاً: "إذا كشفت عنها فإنها لن تصبح مفاجأة"، مستدركاً: "لكن ستكون بيني وبين جمهوري في جدة لغة مشاعر واحتفاء خاصة، وأعرف أن الناس هناك تحب الغناء وتملك إحساساً موسيقياً عالياً، وهم سبب نجاح الفنانين جميعاً، وأعدهم بمفاجأة ترضي شغفهم، وأتوقع أن تكون أجمل الحفلات".

حفلة جدة المرتقبة في 30 يناير وتحتضنها الصالة الرياضية بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة"، سيشارك فيها إضافة إلى الفنان ماجد المهندس فنان العرب محمد عبده ورابح صقر، وستكون ليلة جماهيرية بامتياز.

على صعيد آخر، ما زال المهندس يعيش نشوة اختيار أغنية "تناديك" من كلمات ياسر التويجري وألحان أحمد الهرمي من قبل موقع الـi Tunes"" كأفضل أغنية "سنقل" للعام 2016، حيث اعتبر النقاد هذا الفوز بأنه أعاد الهيبة للأغنية الخليجية والسعودية على وجه التحديد، ورد اعتبارها في الاستفتاءات التي كانت تغض الطرف عنها لصالح ألوان غنائية أخرى، وقد لا يعلم كثير من الجمهور أن هذه الأغنية أثناء تنفيذها وقع الاختيار فيها على 3 فنانين لغنائها، وهم ماجد المهندس وعبدالمجيد عبدالله وراشد الماجد، وبعد تسجيلها طرحت بصوت المهندس الذي وفق في أدائها بإحساس لافت ومثير.

عن ذلك قال المهندس لـ"العربية.نت" :"بلا شك إنه غاية طموح أي فنان النجاح والتميز، وفوز "تناديك" بالجائزة أبهجني، وهو أمر لا يحسب لي فقط، بل للشاعر ياسر التويجري الذي تميز بكلمة متفردة وفكرة رومانسية مزج فيها بين الحلم والتحليق للخيال والواقع الجميل، إضافة إلى إحساس الصديق أحمد الهرمي الذي وفق بامتياز في اللحن، وهو ملحن خطير، ألف مبروك لنا جميعاً".

يذكر أن المهندس تم تكريمه مؤخراً في دبي ضمن مهرجان "ضيافة" في دورته الأولى، وسبقه تكريم في نيويورك بجائزة "Big Apple Music Awards 2016" لأفضل فنان عربي في 2016 هذا العام الأكثر تميزاً في مسيرته الفنية الحافلة بالفن والإنجازات.