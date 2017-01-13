ما لا تعرفه عن كريمة مختار.. وهذا آخر ما قالته

رحلت "أم العيال" لتصبح آخر الراحلين من أبطال مسرحية "العيال كبرت" فقد سبقها أحمد زكي ويونس شلبي وسعيد صالح وحسن مصطفى.

فقد توفيت الفنانة المصرية كريمة مختار أو عطيات محمد البدري الاسم الحقيقي لها بعد أزمة صحية طويلة، وكانت قد تعرضت لموقف أفجعها قبل أسابيع حيث تلقت نبأ وفاتها وهي مازالت على قيد الحياة.

فيوم الخميس 8 ديسمبر الماضي أذاع برنامج "البداية" على القناة الثانية المصرية خبر وفاة كريمة مختار، وكتب على الشاشة "وداعاً كريمة مختار"، دون التحقق من صحة الخبر، ما أثر على نفسية الفنانة الراحلة التي كانت تعاني بالفعل من أزمة صحية كبيرة، وعقب هذا الخطأ أحال التلفزيون فريق البرنامج إلى الشؤون القانونية للتحقيق، وتم إيقاف المتورطين في بث الخبر الكاذب .

آخر كلماتها

أما آخر كلماتها، فنقلها نقيب الممثلين أشرف زكي الذي قال آخر كلمات قالتها أمامه ولجمهورها ومحبيها قبل أيام: "لقد أديت رسالتي وليس في حياتي ما أخجل منه أو يزعجني"، مضيفا وهو يبكي "ماتت أمي التي كانت تهتم بهمومنا وأوجاعنا كممثلين".

بدأت كريمة مختار مشوارها الفني بالإذاعة من خلال برنامج الأطفال "باب شارو" الذي اشتهرت من خلاله كصوت إذاعي يجيد تقديم الأعمال الدرامية، ثم عرض عليها العديد من الأدوار السينمائية، إلا أن أسرتها لم ترحب بهذا العمل، فاقتصرت على العمل الإذاعي فقط حتى تزوجت من المخرج نور الدمرداش عام 1958، الذي ساعدها على اقتحام عالم التمثيل من خلال فيلم "ثمن الحرية" عام 1964.

أنجبت 4 أبناء هم شريف وهو مهندس، وأحمد ويعمل مخرجاً، وهبة والإعلامي معتز. لكنها كانت بمثابة الأم الحقيقية لأغلب الفنانين، حيث شاركت الكثيرين منهم في بداية أدوارهم الفنية، وكان أبرزهم الفنان الراحل ممدوح عبد العليم الذي لعب معها أول دور له وهو طفل في "لجنة العذراء".

"دبلجة وإعلان يتيم"

شاركت الفنانة كريمة مختار بصوتها في الفيلم التركي "أشجار وظلال"، المدبلج باللهجة المصرية، ويناقش العلاقات الأسرية في إطار اجتماعي كوميدي، وأنتج الفيلم عام 2012.

رغم رفضها التام للعمل في الإعلانات فإنها شاركت في إعلان لشركة اتصالات في مصر. وقالت الفنانة الراحلة في حينه إن موافقتها على الظهور في الإعلان الجديد، كانت نابعة من رغبتها الصادقة في الإسهام برسم البسمة على شفاه المتفرجين في رمضان، خاصة أن الفقرة كانت كوميدية للغاية.

"العيال كبرت"

دورها في مسرحية "العيال كبرت" الذي خلدت به اسمها الفني، كانت تؤديه قبلها الفنانة الراحلة نبيلة السيد، واستمرت الأخيرة في تقديم الدور لمدة 3 سنوات، ثم اعتذرت لسبب غير معلوم عن تكملة المسرحية لتحل محلها الفنانة الراحلة كريمة مختار، ويتم تسجيل المسرحية ببطولتها.

لم تكن هي المرشحة أيضاً لدور البطولة في فيلم "الحفيد" مع الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي عام 1974 وإنما الفنانة احسان القلعاوي، لكن الأخيرة اعتذرت بسبب مشهد رأته غير لائق وقد يغضب أولادها، فذهب الدور لكريمة.

وما لا يعرفه الكثير من المصريين هو أن الفنانة الراحلة هي شقيقة الإذاعية عواطف البدري، التي تولت عدة مناصب كبرى في الإذاعة، وكان لها شقيق وصل لرتبة لواء في الشرطة اسمه محمد عبدالخالق البدري وتوفي عام 2006.