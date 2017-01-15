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القاهرة تستعيد ذكرى الملكة فريدة بمعرض ومتحف

المصدر: القاهرة - سمر باشات
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افتتحت الأميرة ياسمين، حفيدة الملكة فريدة "متحف ومعرض الملكة فريدة"، زوجة الملك فاروق، بحضور كوكبة كبيرة من رموز الفن والثقافة والإبداع بمركز الشموع للثقافة والفنون بالقاهرة، والذي ضم 50 لوحة للملكة فريدة تعرض للمرة الأولى على الجمهور.

المعرض ضم مقتنيات شخصية بسيطة، ولكنها كانت كافية لجذب محبي الملكة فريدة لحضور افتتاح متحفها بمركز الشموع الثقافي، الذي يستعيد نشاطه بعد توقف دام 13عاماً، إلى جانب معرض للوحاتها، حيث احتفظت بها حفيدتها الأميرة ياسمين التي حضرت الافتتاح.

الملكة فريدة الملكة فريدة

شهد الحفل توقيع كتاب "فريدة: التاج والفن"، للكاتبة لوتس عبدالكريم، الصديقة المقربة من الملكة فريدة، صاحبة فكرة المتحف ومؤسسة قاعة الشموع، حيث قررت أن تعيده للحياة بهذا الحدث تخليداً لذكراها.

كانت الملكة فريدة قد بدأت ممارستها للفن في خمسينيات القرن الماضي بمساعدة خالها الفنان التشكيلي المعروف محمود سعيد، وأقامت العديد من المعارض في أوروبا والولايات المتحدة ومعرضاً في القاهرة.

الملكة فريدة وبناتها الثلاث الملكة فريدة وبناتها الثلاث

والمجموعة المعروضة في مركز الشموع هي المتبقية من لوحات كثيرة تم بيع معظمها.

متحف ومعرض الملكة فريدة يُلقي الضوء على جزء من تاريخ مصر من خلال حياة ملكة وفنانة.

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