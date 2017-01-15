تعرف على الفنانة الباقية من عائلة "العيال كبرت"

حزنت بشدة بعد أن سمعت وقرأت ما كتبه بعض الصحافيين والإعلاميين تعليقاً على وفاة الفنانة الكبيرة "كريمة مختار"، رحيل آخر أفراد عائلة رمضان السكري أبطال مسرحية "العيال كبرت ".

هذا ما قالته الفنانة، رشا سامي العدل، ابنة الفنان المصري الراحل سامي العدل والفنانة نادية شكري الشهيرة بسحر السكري بطلة المسرحية الشهيرة.

رشا تحدثت لـ"العربية.نت" قائلة: إن الحزن أصابها بعد أن سمعت ما ذكره بعض الأصدقاء والمقربين من رحيل آخر عائلة أفراد المسرحية الشهيرة؛ مضيفة أنه لو كان الغرباء هم من كتبوا وروجوا هذا الكلام لكان وقع الصدمة خفيفاً عليها؛ لكن أن يكتب أصدقاؤها ويروجوا لذلك وهم يعلمون أن والدتها الفنانة نادية شكري بطلة المسرحية مازالت على قيد الحياة، وتعيش معها فهذا ما أغضبها وجعلها تنشر تدوينات على مواقع التواصل تؤكد فيها أن والدتها بخير وبصحة جيدة واحتفلت معها ومع الأسرة اليوم الأحد 17 يناير بعيد ميلادها.

وأشارت ابنة الفنانة المصرية إلى أن والدتها وإن لم تعلن عن حزنها بشكل مباشر عما جرى تداوله وأظهرت تماسكها إلا أنها كانت حزينة بداخلها ومقهورة وتشعر بالأسى الشديد، لكن دعواتي لها أن يطيل الله لي في عمرها فهي السند لي بعد وفاة الوالد الفنان سامي العدل.

وأضافت أن والدتها قدمت أعمالاً سينمائية وفنية كثيرة وسافرت عام 1985 عقب انتهاء عرض المسرحية لأستراليا، واستقرت هناك لمدة 7 سنوات ثم عادت عام 1992 وشاركت في عدة أعمال أيضا، مشيرة إلى أن والدتها تقيم معها منذ عودتها من الخارج وحتى الآن مطالبة جمهورها أن يدعو لها بالصحة والسعادة وطول العمر.

الفنانة نادية شكري تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعملت ببعض الأعمال خلال دراستها، ثم تعرفت على الفنان سامي العدل أثناء دراستها بالمعهد وتزوجت منه وأنجبت ابنتها الوحيدة رشا.

رغم مشاركتها في عدة أعمال فنية مثل مسرحية "أزواج بلا ماضي" عام 1975 أمام سمير غانم، وإحسان القلعاوي؛ ومسلسل أرض النفاق عام 1975بطولة فؤاد المهندس، وصفية العمري، إلا أن انطلاقتها الفنية كانت خلاله مسرحية العيال كبرت عام 1977 ومن المفارقات أن الفنانة مشيرة إسماعيل كانت هي المرشحة للدور إلا أن سفرها خارج مصر جعل الفنان الكبير، محمود مرسي، يرشح الفنانة نادية شكري لتقوم بدورها.

شاركت نادية شكري في عدة أفلام أهمها "مدينة الصمت" عام 1973 ورشحها له الفنان الراحل نور الشريف، ومسرحية "الحب في حارتنا" بطولة سهير المرشدي، وإخراج كرم مطاوع، كما شاركت خلال عام 1978 في فيلم "امرأة بلا قيد" بطولة حسين فهمي، وشاركت في مسلسلي "صاحب الجلالة الحب" للمخرج حسن الإمام، و"لحظة اختيار" للمخرجة علوية زكي.

شاركت شكري أيضا في فيلم "أشياء ضد القانون" عام 1982 بطولة محمود ياسين، ومديحة يسري وفيلم "عسل الحب المر" عام 1985 كما شاركت في الجزء الأول والثاني من مسلسل "ساكن قصادي" في عامي 1995، و1996، بطولة سناء جميل، وعمر الحريري، ومحمد رضا، إخراج ياسر زايد، وتأليف يوسف عوف؛ ومسلسل "الوتد" عام 1996، تأليف خيري شلبي، إخراج أحمد النحاس، بطولة هدى سلطان، ويوسف شعبان، وهالة فاخر، ومحمد رياض، وحنان ترك.

في عام 2009، اشتركت في مسلسل "حضرة الظابط أخي" وشاركت في مسرحية أنا كريستي عام 2010 إخراج أحمد رجب، بطولة سعيد عبدالغني.