صابرين تكشف سر علاقتها بشيريهان.. وكواليس عودتها للفن

علاقة قوية تجمع بين الفنانتين شيريهان وصابرين، مما دفع شيريهان إلى التغريد لصديقتها وإخبارها، بأن ما فعلته معها منذ دخولها إلى المستشفى وحتى الآن سيظل جميلاً في رقبتها إلى يوم لقاء ربها.

شيريهان، التي احتفل أصدقاؤها بعودتها إلى الفن مرة أخرى بعد غياب استمر لـ15 عاماً، وجهت الشكر إلى صابرين على حضورها ووصفتها بـ"حبيبة عمري"، فما كان من صابرين إلا رد الشكر والتأكيد على أن شيريهان أعادت أحلى الذكريات في الدقائق التي أطلت بها.

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، تحدثت صابرين عن عودة شيريهان وسر الصداقة القوية التي تجمع الثنائي رغم أنهما لم يعملا معاً، موضحة أنه منذ أن شاركت صابرين في مسلسل "أفراح القبة" المأخوذ عن رواية للكاتب نجيب محفوظ، وقدمه المخرج محمد ياسين، فقد عبرت شيريهان عن إعجابها بالعمل ووجهت لهم الشكر على تقديمه.

وأكدت شيريهان أن العمل أعاد لها الرغبة في العودة بفن مثل هذا، وهو ما جعل صابرين تتبادل معها الرسائل حول ضرورة عودتها مرة أخرى، خاصة وأنها كانت حالة متفردة، ولا يوجد سوى شيريهان واحدة في الوطن العربي، وها هي العودة تتحقق في الوقت الحالي.

وكشفت صابرين بعضاً من جوانب صداقتها مع شيريهان، مشيرة إلى كونهما قريبتان في العمر، وكانت شيريهان تحضر العروض الاستعراضية الخاصة بصابرين وكذلك تحضر العروض التي تغني فيها، كما أشارت إلى أنها حضرت مسرحية "شارع محمد علي" لشيريهان رغم أنها كانت في الأيام الأخيرة قبل الولادة.

وأوضحت أنها كانت تتواجد في غرفة شيريهان في ذلك الوقت بسبب متاعب الحمل، كما أكدت أن شيريهان كانت إلى جوارها في الوقت الخاص بالولادة، كما كشفت عن كونها حينما قدمت الفوازير استشارت شيريهان في العديد من الأمور.

واعتبرت صابرين أن صداقتها مع شيريهان لم تكن قائمة على أية مصالح مشيرة إلى كون الأخيرة تواجدت في زفافها وأحيت الفرح وشاركت بالرقص، وهو ما يؤكد أن شيريهان كإنسانة حينما تحب أحد تحبه بشكل كبير ولا تعرف المجاملة.

أما ما يخص حفل عودتها، فقد أكدت صابرين أنها تعاملت معه بمنطق المحب، حيث كانت تجلس في الخلف وتراقب مظهر شيريهان وتحرص على أن تظهر في أحسن صورة وسط محبيها، والآن هي تتمنى من كل قلبها أن تكون عودة شيريهان قوية للوطن العربي.