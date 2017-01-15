"صباح العربية" يلتقي فريق Super Junior الكوري الرائد

تُعتبر شركةSM Entertainment الكورية رائدة في عالم صناعة "الكيبوب" (أي الأغاني الكورية الشبابية) والإعلام الترفيهي. وقد أطلقت هذه الشركة العديد من كبار ومشاهير فن "الكيبوب" واستطاعت أن تحقق رقماً قياسياً في عدد الحضور الإجمالي لحفلاتها العالمية وجذب أكثر من مليون شخص منذ عام 2008 حتى عام 2014.

أما فرقةSuper Junior والتي تنضوي تحت شركة SM Entertainment فهي ملقبة بـ"أسطورة فن الكيبوب" وتعد السبب الرئيسي لشعبية وانطلاق فن "الكيبوب" في العالم.

انطلقت هذه الفرقة عام 2005 وأصدرت 8 ألبومات غنائية ناجحة، وحصدت 18 جائزة من Golden Disk Awards و13 جائزة من Mnet Asian Music Awards.

كما أنها الفرقة الآسيوية الأولى التي تفوز بجائزةInternational Artist في 2015 Teen Choice Awards بجانب كونها الفرقة الكورية الأكثر مبيعا لمدة أربعة أعوام متتالية.

وقد التقى برنامج "صباح العربية" أعضاء هذه الفرقة، حيث صرح قائدها "ليتوك" بأن أحد أسباب نجاحهم ووصولهم لهذه المكانة هو دعم المعجبين للفرقة ولاسيما في الوطن العربي.