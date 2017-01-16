16 عملا تتنافس على الجائزة العالمية للرواية العربية

أعلنت اللجنة المنظمة للجائزة العالمية للرواية العربية عن القائمة الأولية للروايات المرشحة لنيل النسخة العاشرة للجائزة، وتشمل 16 رواية صدرت في العام الماضي بعد أن تم اختيارها من بين 186 رواية ينتمي كتابها إلى 19 دولة عربية.

تضم لائحة المرشحين الطويلة تنوعاً كبيراً في الموضوعات والعوالم الروائية تعبّر عما يدور في العالم العربي من تفاعلات سياسية واجتماعية وصراعات وانتكاسات وأيضا آمالا وأحلاما.

من بين قائمة الروائيين الـ16 الذين وصلت أعمالهم إلى القائمة الطويلة، ثمة العديد من الأسماء المألوفة، من بينهم ثلاثة سبق أن وصلوا إلى القائمة القصيرة للجائزة، هم: سنان أنطون، وأمير تاج السر، ومحمد حسن علوان. هذا إلى جانب خمسة آخرين سبق أن أُدرجوا على القائمة الطويلة، هم: إسماعيل فهد إسماعيل، وعبد الكريم جويطي، ورينيه الحايك، وإلياس خوري، ومحمد عبد النبي. ولا شك أن اعتراف الجائزة المتكرر بهؤلاء الكتّاب لهو مؤشر على تميزهم الإبداعي المتواصل.

ومن الأسماء التي تظهر للمرة الأولى على القائمة الطويلة، الشاعر ياسين عدنان الذي يشارك بروايته الأولى "هوت ماروك". أما سلطان العميمي فقد بدأ كتابة روايته "غرفة واحدة لا تكفي" في سنة 2014 إبّان مشاركته في الورشة السنوية للروائيين البازغين "ندوة" التي ترعاها الجائزة. ومن بين المشاركين الآخرين في "ندوة" الذين تشملهم القائمة الطويلة لهذا العام علي غدير، وكذلك محمد حسن علوان، وهو من بين أصغر المشرحين في القائمة الأولية.

يمثِّل كتاب الروايات المرشّحة على القائمة الطويلة لجائزة هذا العام 10 بلدان عربية على امتداد رقعة العالم العربي، وتتراوح أعمارهم ما بين 37 و76 عاما.

ويتوقع الإعلان عن القائمة القصيرة النهائية للجائزة التي ترعاها "مؤسسة جائزة بوكر" في لندن يوم الخميس 16 فبراير/شباط من قصر الثقافة في مدينة الجزائر، العاصمة الجزائرية، وتم تحديد الخميس 27 أبريل/نيسان 2017 لاختيار اسم الفائز أو الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية في احتفال سيقام في أبوظبي عشيّة افتتاح معرض أبوظبي الدولي للكتاب. ويحصل كل من المرشّحين الستة في القائمة النهائية على 10 آلاف دولار أميركي، كما سيحصل الفائز بالجائزة على 50 ألف دولار أميركي إضافية.

وفي ما يلي لائحة المرشحين الأولية:

سنان انطون (العراق) فهرس

إسماعيل فهد إسماعيل (الكويت) السلبيات

نجوا بن شتوان (ليبيا) زرايب العبيد

عبد الكريم جويطي (المغرب) المغاربة

رينيه الحايك (لبنان) سنة الراديو

تيسير خلف (سوريا) مذبحة الفلاسفة

إلياس خوري (لبنان) اولاد الغيتو – اسمي آدم

سعد محمد رحيم (العراق) مقتل بائع الكتب

يوسف رخا (مصر) باولو

أمير تاج السر (السودان) منتج الساحرات

محمد عبد النبي (مصر) في غرفة العنكبوت

ياسين عدنان (المغرب) هوت ماروك

محمد حسن علوان (السعودية) موت صغير

سلطان العميمي (الإمارات) غرفة واحدة لا تكفي

علي غدير (العراق) سفاستيكا

زهي الهيتي (العراق) أيام التراب.